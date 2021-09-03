13 ляпов в советском кино, которых никто ранее не замечал. Фото
Украинцы любят сотни раз пересматривать советские фильмы, даже если знают каждый эпизод наизусть. У продюсеров, операторов и костюмеров тогда не было современных технологий, поэтому одну сцену могли снимать около недели.
Иногда режиссеры ошибаются, меняя наряды героев и переставляя предметы в кадре. OBOZREVATEL собрал киноляпы, которые не заметили даже самые внимательные зрители.
"Любовь и голуби" – 1985 год
Героиня Надя внезапно пересаживается в кадре во время прочтения письма от Васи. Женщина сначала сидит спиной к окну, а через секунду оказывается у шкафа.
"Мимино" – 1977 год
Бутылки и блюда перемещаются в кадре, будто официант решил сделать перестановку на столе.
"Карнавал" – 1982 год
У героини Нины в фильме "Карнавал" красные тюльпаны вянут и снова оживают по несколько раз.
"Покровские ворота" – 1983 год
Герой пришел на свидание в черном пиджаке, а потом он становится коричневым и появился галстук.
"Формула любви" – 1984 год
Граф Калиостро ходит по дому помещика и успевает трижды сменить жакет.
"Любовь и голуби" – 1985 год
Когда все женщины плачут, рубашка актера сначала цвета хаки, затем становится клетчатой, а затем снова светло-коричневого оттенка.
"Самая обаятельная и привлекательная" – 1985 год
Героини Надя и Сусанна в начале фильма сидят в центре зала, а потом внезапно перемещаются к стене.
"Три плюс два" – 1963 год
Вывески постановщики переписывали несколько раз и зрители это заметили.
"Иван Васильевич меняет профессию" – 1973 год
Когда войско подняло бунт, в трапезной произошла драка. Летела посуда и еда со стола, однако после разгрома вокруг не было блюд и кухонных принадлежностей, а также исчезли стулья.
"Берегись автомобиля" – 1966 год
В пивном баре герой надел клетчатую рубашку. Когда герои выходят на улицу, одежда становится однотонной.
"Гостья из будущего" – 1985 год
На автобусе-телепорте есть вывеска "Проспект мира", которая периодически куда-то исчезает.
"Служебный роман" – 1977 год
В сцене, где Анатолий несет лошадь, жакет Людмилы расстегнут. Когда ракурс поменялся, пиджак резко стал застегнутым на все пуговицы.
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