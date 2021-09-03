13 ляпов в советском кино, которых никто ранее не замечал. Фото

Украинцы любят сотни раз пересматривать советские фильмы, даже если знают каждый эпизод наизусть. У продюсеров, операторов и костюмеров тогда не было современных технологий, поэтому одну сцену могли снимать около недели.

Иногда режиссеры ошибаются, меняя наряды героев и переставляя предметы в кадре. OBOZREVATEL собрал киноляпы, которые не заметили даже самые внимательные зрители.

"Любовь и голуби" – 1985 год

Героиня Надя внезапно пересаживается в кадре во время прочтения письма от Васи. Женщина сначала сидит спиной к окну, а через секунду оказывается у шкафа.

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"Мимино" – 1977 год

Бутылки и блюда перемещаются в кадре, будто официант решил сделать перестановку на столе.

"Карнавал" – 1982 год

У героини Нины в фильме "Карнавал" красные тюльпаны вянут и снова оживают по несколько раз.

"Покровские ворота" – 1983 год

Герой пришел на свидание в черном пиджаке, а потом он становится коричневым и появился галстук.

"Формула любви" – 1984 год

Граф Калиостро ходит по дому помещика и успевает трижды сменить жакет.

"Любовь и голуби" – 1985 год

Когда все женщины плачут, рубашка актера сначала цвета хаки, затем становится клетчатой, а затем снова светло-коричневого оттенка.

"Самая обаятельная и привлекательная" – 1985 год

Героини Надя и Сусанна в начале фильма сидят в центре зала, а потом внезапно перемещаются к стене.

"Три плюс два" – 1963 год

Вывески постановщики переписывали несколько раз и зрители это заметили.

"Иван Васильевич меняет профессию" – 1973 год

Когда войско подняло бунт, в трапезной произошла драка. Летела посуда и еда со стола, однако после разгрома вокруг не было блюд и кухонных принадлежностей, а также исчезли стулья.

"Берегись автомобиля" – 1966 год

В пивном баре герой надел клетчатую рубашку. Когда герои выходят на улицу, одежда становится однотонной.

"Гостья из будущего" – 1985 год

На автобусе-телепорте есть вывеска "Проспект мира", которая периодически куда-то исчезает.

"Служебный роман" – 1977 год

В сцене, где Анатолий несет лошадь, жакет Людмилы расстегнут. Когда ракурс поменялся, пиджак резко стал застегнутым на все пуговицы.

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