7 самых красивых актрис СССР, которые сейчас изменились до неузнаваемости. Фото

Актрис советского кино миллионы зрителей запомнили навсегда красивыми и молодыми. Женщины хотели быть похожими на них, повторяли их прически и манеры, а мужчины восхищались.

За десятки лет все артистки сильно постарели, а некоторые из них сделали пластические операции, чтобы вернуть былую молодость. OBOZREVATEL собрал фото советских актрис, которых сейчас невозможно узнать.

Анастасия Вертинская – 76 лет

Видео дня

Известная советская актриса Анастасия Вертинская еще в 15 лет снялась в кинолентах "Красные паруса" и "Человек-амфибия". Ее запомнили благодаря правильным чертам лица и большим голубым глазам. Сейчас на счету 76-летней звезды СССР десятки ролей в кино и театре. В последнее время она редко появляется на публике и совсем не дает интервью.

Вера Алентова – 79 лет

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова в последние годы изменилась до неузнаваемости, потому что сделала десятки пластических операций. В погоне за молодостью 79-летняя актриса получила искаженные и непропорциональные черты лица.

Елена Проколова – 68 лет

Елена Проколова в 10 лет снялась в фильме "Звонят, откройте дверь" и была признана лучшей актрисой в Советского Союза 1965 года. После этого она играла в фильмах "Собака на сене", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Будь счастлива, Юлия!" и еще более 50 кинолентах, за роли в которых ее полюбили советские зрители. Сейчас 68-летняя звезда продолжает карьеру, снимается в кино и часто появляется на телевидении.

Наталья Андрейченко – 65 лет

Звезда советского фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко сейчас редко появляется на публике. 65-летняя актриса живет в Мексике и работает в центре йоги, которым она же и владеет. Также артистка стала сыроедом и начала практиковать интервальное голодание, чтобы очистить организм.

Маргарита Терехова – 79 лет

79-летняя Маргарита Терехова в советское время была невероятно популярной благодаря своим ролям в кино. Она сыграла более чем в 50 лентах. С 2000-х у артистки начало развиваться заболевание Альцгеймера и она перестала появляться на публике.

Галина Беляева –​​​​​​​ 60 лет

Советская актриса Галина Беляева получила популярность благодаря кинолентам "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" и "Ах, водевиль, водевиль". 60-летняя звезда кино сейчас входит в состав жюри российской версии шоу "Танцы со звездами".

Елена Цыплакова –​​​​​​​ 62 года

Актрисе и режиссеру Елена Цыплаковой сейчас 62 года, но она начала свою карьеру еще школьницей. Знаменитость до сих пор снимается в телесериалах. Наиболее знаковые роли она сыграла в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Школьный вальс" и в сериале "Кармелита. Цыганская страсть".

Ранее OBOZREVATEL показывал: