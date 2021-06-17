Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото

Современные дизайнеры на создание купальников часто отталкиваются от моделей, которые были в тренде еще во времена СССР. Тогда яркие и необычные варианты демонстрировали советские актрисы в фильмах.

После эти купальники стали настолько популярны, что пользуются спросом и на сегодняшний день. OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как выглядели советские актрисы в самых стильных бикини (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

  • Наталья Селезнева

Знаменитость появилась в кадрах в ярком красном купальнике. Это спортивная модель с шортами, но в то время она считалась откровенной. Главной особенностью была ткань – ситец.

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Наталья Селезнева в купальнике
  • Наталья Кустинская

Популярная актриса показала зрителям стильный цельный купальник, который идеально сел на ее фигуру. Он отличался от других моделей своим ярким принтом.

Наталья Кустинская (слева) в купальнике
  • Наталья Варлей

Знаменитость продемонстрировала цельный купальник классического черного цвета с белыми вставками. Он идеально подчеркнул формы актрисы и скромно подчеркнул декольте.

Наталья Варлей в купальнике
  • Татьяна Догилева

У актрисы был цельный черный купальник из плотной ткани, которая хорошо облегала тело знаменитости. Кроме того, такой пляжный наряд придает скромности и одновременно стиля.

Татьяна Догилева в купальнике
  • Людмила Гурченко

Советская звезда продемонстрировала купальник с геометрическим рисунком, выравнивающим очертания. Свой образ она дополнила шапочкой для купания.

Людмила Гурченко в купальнике
  • Анастасия Вертинская

Знаменитая актриса появилась перед зрителями в плавательном костюме светлого оттенка. Он не только отлично подчеркнул формы звезды, но и прикрыл интимные места, чтобы не делать пляжный образ вульгарным.

Анастасия Вертинская в купальнике
  • Марина Неелова

Советская знаменитость продемонстрировала голубой цельный купальник. Модель была выполнена из трикотажной нити, а узор на ткани напоминал плетение, которое раньше использовали при вязке свитеров.

Марина Неелова в купальнике
  • Наталья Гвоздикова

Купальник актрисы в сериале "Большая перемена" подчеркнул все достоинства ее фигуры. Он был выполнен из плотной ткани, которая облегала тело.

Наталья Гвоздикова в купальнике
  • Валентина Серова

Знаменитость появилась перед зрителями в темном купальнике с закрытой спиной. При этом зона декольте красиво подчеркивала грудь и линию рук актрисы.

Валентина Серова в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователи в сети поделились уникальным снимком, по которому можно понять, какие купальники были в моде во времена Советского Союза. Так, четыре девушки позировали в бюстгальтерах на завязках и в трусах с высокой посадкой.

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