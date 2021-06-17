Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Современные дизайнеры на создание купальников часто отталкиваются от моделей, которые были в тренде еще во времена СССР. Тогда яркие и необычные варианты демонстрировали советские актрисы в фильмах.
После эти купальники стали настолько популярны, что пользуются спросом и на сегодняшний день. OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как выглядели советские актрисы в самых стильных бикини (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
- Наталья Селезнева
Знаменитость появилась в кадрах в ярком красном купальнике. Это спортивная модель с шортами, но в то время она считалась откровенной. Главной особенностью была ткань – ситец.
- Наталья Кустинская
Популярная актриса показала зрителям стильный цельный купальник, который идеально сел на ее фигуру. Он отличался от других моделей своим ярким принтом.
- Наталья Варлей
Знаменитость продемонстрировала цельный купальник классического черного цвета с белыми вставками. Он идеально подчеркнул формы актрисы и скромно подчеркнул декольте.
- Татьяна Догилева
У актрисы был цельный черный купальник из плотной ткани, которая хорошо облегала тело знаменитости. Кроме того, такой пляжный наряд придает скромности и одновременно стиля.
- Людмила Гурченко
Советская звезда продемонстрировала купальник с геометрическим рисунком, выравнивающим очертания. Свой образ она дополнила шапочкой для купания.
- Анастасия Вертинская
Знаменитая актриса появилась перед зрителями в плавательном костюме светлого оттенка. Он не только отлично подчеркнул формы звезды, но и прикрыл интимные места, чтобы не делать пляжный образ вульгарным.
- Марина Неелова
Советская знаменитость продемонстрировала голубой цельный купальник. Модель была выполнена из трикотажной нити, а узор на ткани напоминал плетение, которое раньше использовали при вязке свитеров.
- Наталья Гвоздикова
Купальник актрисы в сериале "Большая перемена" подчеркнул все достоинства ее фигуры. Он был выполнен из плотной ткани, которая облегала тело.
- Валентина Серова
Знаменитость появилась перед зрителями в темном купальнике с закрытой спиной. При этом зона декольте красиво подчеркивала грудь и линию рук актрисы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователи в сети поделились уникальным снимком, по которому можно понять, какие купальники были в моде во времена Советского Союза. Так, четыре девушки позировали в бюстгальтерах на завязках и в трусах с высокой посадкой.