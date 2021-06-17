Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото

Современные дизайнеры на создание купальников часто отталкиваются от моделей, которые были в тренде еще во времена СССР. Тогда яркие и необычные варианты демонстрировали советские актрисы в фильмах.

После эти купальники стали настолько популярны, что пользуются спросом и на сегодняшний день. OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как выглядели советские актрисы в самых стильных бикини (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Наталья Селезнева

Знаменитость появилась в кадрах в ярком красном купальнике. Это спортивная модель с шортами, но в то время она считалась откровенной. Главной особенностью была ткань – ситец.

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Наталья Кустинская

Популярная актриса показала зрителям стильный цельный купальник, который идеально сел на ее фигуру. Он отличался от других моделей своим ярким принтом.

Наталья Варлей

Знаменитость продемонстрировала цельный купальник классического черного цвета с белыми вставками. Он идеально подчеркнул формы актрисы и скромно подчеркнул декольте.

Татьяна Догилева

У актрисы был цельный черный купальник из плотной ткани, которая хорошо облегала тело знаменитости. Кроме того, такой пляжный наряд придает скромности и одновременно стиля.

Людмила Гурченко

Советская звезда продемонстрировала купальник с геометрическим рисунком, выравнивающим очертания. Свой образ она дополнила шапочкой для купания.

Анастасия Вертинская

Знаменитая актриса появилась перед зрителями в плавательном костюме светлого оттенка. Он не только отлично подчеркнул формы звезды, но и прикрыл интимные места, чтобы не делать пляжный образ вульгарным.

Марина Неелова

Советская знаменитость продемонстрировала голубой цельный купальник. Модель была выполнена из трикотажной нити, а узор на ткани напоминал плетение, которое раньше использовали при вязке свитеров.

Наталья Гвоздикова

Купальник актрисы в сериале "Большая перемена" подчеркнул все достоинства ее фигуры. Он был выполнен из плотной ткани, которая облегала тело.

Валентина Серова

Знаменитость появилась перед зрителями в темном купальнике с закрытой спиной. При этом зона декольте красиво подчеркивала грудь и линию рук актрисы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователи в сети поделились уникальным снимком, по которому можно понять, какие купальники были в моде во времена Советского Союза. Так, четыре девушки позировали в бюстгальтерах на завязках и в трусах с высокой посадкой.