'Кровь на ваших руках'. Ефросинина окончательно открестилась от русского языка, а русскую культуру назвала смертоносным оружием

Украинская ведущая Маша Ефросинина на фоне бурных обсуждений по поводу российского контента в украинском медиапространстве решила высказать свое мнение и окончательно откреститься от русского языка. Она объяснила свою позицию, которую начала озвучивать еще во время резонансного интервью с Кристиной Соловий.

Ведущая признала свою вину в том, что не продвигала украинский язык на ТВ, а стала инструментом, через который продюсеры насаживали тезисы о "едином народе". Соответствующий пост появился в Instagram Ефросининой.

"После интервью с Кристиной я много думаю о своей реакции на ее слова о "крови на руках"... Через русский культурный продукт нас долгими годами "кормили" пропагандой и нарративами о "едином народе", "общей культуре" и " какая разница, на каком языке говорите". Аудитория потребляла телевизионный продукт в том виде, в каком он предлагался. В какой-то степени я, как телеведущая, была инструментом, которым телеканалы реализовывали такую свою политику", – объяснила звезда.

Она заверила, что сожалеет о том, что до 2014 года не отреклась от русского языка, упрекает себя из-за неиспользованной медийной возможности продвигать в массы украинский продукт и чувствует ответственность.

"Теперь мы должны создавать настоящее украинское пространство, в котором нет места российской культурной экспансии, их нарративам и размытым культурным границам. Чтобы не позволить им восстановить культурную оккупацию Украины. Российская культура – это такое же оружие, как купленные или изготовленные за государственные средства ракеты, которые бьют по нашим городам!" – резюмировала Ефросинина.

Напомним, во время разговора с ведущей Кристина Соловий упрекнула ее за русский язык в медийном пространстве. В ответ интервьюер, едва сдерживая злобу, назвала звезду "аутсайдеркой" из-за ее отказа петь на русском много лет назад.

Как писал OBOZ.UA, исполнительница ответила на упреки хейтеров по поводу ее резонансного интервью. Соловий вышла на связь с призывом "критически мыслить" и вслушаться в ее слова.

Незадолго до этого интервью прокомментировала и Маша Ефросинина, которая призвала зрителей "не разводить срач" и объяснила, почему фрагмент со ссорой не вырезали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!