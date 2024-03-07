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Маша Ефросинина отреагировала на резонанс из-за интервью с Кристиной Соловий и попросила украинцев не "устраивать срач" из-за прошлого

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,7 т.
Маша Ефросинина отреагировала на резонанс из-за интервью с Кристиной Соловий и попросила украинцев не 'устраивать срач' из-за прошлого

Украинская ведущая Маша Ефросинина не удержалась от комментария о резонансе, который вызвало ее интервью с певицей Кристиной Соловий. Во время долгого разговора у них возник спор на основании языкового вопроса, где ни одна из сторон не приняла противоположную позицию, поэтому у зрителей возникли вопросы, почему фрагмент просто не вырезали.

Это возмутило журналистку, которая, по ее словам, стремится освещать разные взгляды, даже если они не совпадают с ее мировоззрением. Ответ подписчикам Маша Ефросинина записала в Instagram.

"Я всегда декларировала свою позицию по поводу того, что у меня на канале должны звучать реальные мысли реальных людей, даже если эти мысли я не разделяю. Но я точно не буду молчать, если, на мой взгляд, они пересекают мои личные красные линии или мои личные принципы. Я всегда это и показывала, и отвечала, и буду отвечать дальше, ведь только так мы можем построить демократические медиа в европейской стране", – начала телеведущая.

Маша Ефросинина отреагировала на резонанс из-за интервью с Кристиной Соловий и попросила украинцев не "устраивать срач" из-за прошлого

Ведущая признала, что ожидала бурной реакции на сложный разговор, но призвала не устраивать "срачи", которые были бы спровоцированы прошлыми событиями.

"Все сегодня абсолютно соглашаются, что мы по горло захлебываемся в срачах. Мне бы хотелось уже предложить отходить от срачей о прошлом. Обижать друг друга за то, что было в прошлом, когда мы все уже сделали свои выводы, проработали ошибки... Хватить сратсья. Я предлагаю сосредотачиваться на настоящем, на будущем. Там тоже есть место дискуссиям, поверьте", – продолжила Маша Ефросинина.

Она уверена, что толерантная позиция и мысли о будущем помогут выстроить у общества критическое мышление и создать демократическое государство, где каждый голос важен.

Маша Ефросинина отреагировала на резонанс из-за интервью с Кристиной Соловий и попросила украинцев не "устраивать срач" из-за прошлого

Напомним, что в интервью Кристина Соловий упрекнула ведущую за русский язык и заявила, что на ее руках и на руках всех звезд, которые "строили мосты" между враждебными культурами, есть кровь украинцев.

Как писал OBOZ.UA, в том же разговоре певица впервые рассказала о романе с поэтом Сергеем Жаданом и причине их разрыва. Артист в ответ озадачил фанатов своей реакцией на это откровение.

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