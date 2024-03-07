Маша Ефросинина отреагировала на резонанс из-за интервью с Кристиной Соловий и попросила украинцев не 'устраивать срач' из-за прошлого

Украинская ведущая Маша Ефросинина не удержалась от комментария о резонансе, который вызвало ее интервью с певицей Кристиной Соловий. Во время долгого разговора у них возник спор на основании языкового вопроса, где ни одна из сторон не приняла противоположную позицию, поэтому у зрителей возникли вопросы, почему фрагмент просто не вырезали.

Это возмутило журналистку, которая, по ее словам, стремится освещать разные взгляды, даже если они не совпадают с ее мировоззрением. Ответ подписчикам Маша Ефросинина записала в Instagram.

"Я всегда декларировала свою позицию по поводу того, что у меня на канале должны звучать реальные мысли реальных людей, даже если эти мысли я не разделяю. Но я точно не буду молчать, если, на мой взгляд, они пересекают мои личные красные линии или мои личные принципы. Я всегда это и показывала, и отвечала, и буду отвечать дальше, ведь только так мы можем построить демократические медиа в европейской стране", – начала телеведущая.

Ведущая признала, что ожидала бурной реакции на сложный разговор, но призвала не устраивать "срачи", которые были бы спровоцированы прошлыми событиями.

"Все сегодня абсолютно соглашаются, что мы по горло захлебываемся в срачах. Мне бы хотелось уже предложить отходить от срачей о прошлом. Обижать друг друга за то, что было в прошлом, когда мы все уже сделали свои выводы, проработали ошибки... Хватить сратсья. Я предлагаю сосредотачиваться на настоящем, на будущем. Там тоже есть место дискуссиям, поверьте", – продолжила Маша Ефросинина.

Она уверена, что толерантная позиция и мысли о будущем помогут выстроить у общества критическое мышление и создать демократическое государство, где каждый голос важен.

Напомним, что в интервью Кристина Соловий упрекнула ведущую за русский язык и заявила, что на ее руках и на руках всех звезд, которые "строили мосты" между враждебными культурами, есть кровь украинцев.

Как писал OBOZ.UA, в том же разговоре певица впервые рассказала о романе с поэтом Сергеем Жаданом и причине их разрыва. Артист в ответ озадачил фанатов своей реакцией на это откровение.

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