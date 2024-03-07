Кристина Соловий объяснила свой 'наезд' на Машу Ефросинину из-за русского языка и поставила хейтеров на место

Певица Кристина Соловий ответила на упреки хейтеров относительно ее резонансного интервью телеведущей Маше Ефросининой. Артистка под камерой сказала, что на руках ее собеседницы и других звезд, которые "строили мосты" между культурами, есть кровь украинцев.

Такое категорическое заявление вызвало возмущение как у телеведущей, так и русскоязычных украинцев. Исполнительница вышла на связь с призывом "критически мыслить" и вслушаться в ее слова. Видео появилось в ее Instagram.

Кристина Соловий обратилась непосредственно к своей русскоязычной аудитории.

"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "русский ми"р в Украине своим творчеством, своим трудом", – подчеркнула певица.

В комментариях ее поддержали и похвалили за прямоту, смелость и ясность изложенного мнения.

"Прекрасное интервью. Вот это характер, вот это сила", "Очень много ботов, созданных для того, чтобы защищать русский язык", "Я вас поддерживаю! Интервью было показательным", "Четко, лаконично и в цель", "Полностью поддерживаю вашу точку зрения", – написали подписчики Кристины Соловий.

Незадолго до этого интервью прокомментировала Маша Ефросинина, которая призвала зрителей "не разводить срач" и объяснила, почему фрагмент со ссорой не вырезали.

Напомним, во время разговора с ведущей Кристина Соловий упрекнула ее за русский язык в медийном пространстве. В ответ интервьюер, едва сдерживая злобу, назвала звезду "аутсайдеркой" из-за ее отказа петь на русском много лет назад.

Как писал OBOZ.UA, исполнительница впервые рассказала о романе с поэтом Сергеем Жаданом и причине их разрыва. Артист в ответ озадачил фанатов своей реакцией на это откровение.

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