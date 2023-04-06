Кристина Горняк впервые рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Остапчуком: перестала общаться со всеми друзьями

Бывшая супруга известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк впервые рассказала, как изменилась ее жизнь после развода. Девушка до сих пор не желает раскрывать причины и подробности расставания с шоуменом, однако уверяет, что уже не живет прошлым и двигается вперед с открытым к новой влюбленности сердцем.

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Горняк поделилась, что в разрыве виновата и она, и Остапчук, отметив, что супруги начали "разрушать друг друга". Об этом нотариус рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Из уважения ко всем сторонам – я не комментирую. У меня есть позиция и я ее буду придерживаться... Отношения – это работа двоих, это взаимодействие двоих, поэтому иногда нам кажется, что кто-то виноват или ты сам виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое... Лучше иногда разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем боятся, что скажут. Я бы хотела, чтобы девушки всегда в любом случае выбирали себя", – прокомментировала Горняк.

Кристина признается, что первое время после развода ей было не просто, но прошло время, которое она посвящала разговорам с собой, и наконец отпустила прошлое. Однако вместе с Остапчуком из жизни девушки ушли и люди, которых она считала настоящими друзьями.

"Я ни с кем не общаюсь. Я их всех уважаю, желаю им всего наилучшего в жизни. Есть обстоятельства, из-за которых мы уже и не сможем общаться никогда, так не получится", – констатировала экс-жена знаменитости.

Под обстоятельствами Горняк имеет ввиду то, что сейчас эта компания дружит с новой избранницей Остапчука. Новый роман шоумен закрутил практически сразу после разрыва, на что его бывшая реагирует спокойно. Признается, что и сама не обделена мужским вниманием, а к одному из ухажеров даже испытывает взаимные чувства.

"Бабочки... бабочки в животе. Но я вообще женщина такая – влюбчивая. Еще и свадьбу гульну. Я хочу уважение, я хочу нормальные отношения, хочу дом, залитый солнцем, много гостей, детей, собак. Я так представляла раньше и представляю до сих пор", – поделилась Кристина.

Есть и другой мужчина, который обещает девушке "золотые горы", но та на его "подкуп" никак не реагирует.

"Мне кажется, что он какой-то маньяк: звонит, пишет, идем купим тебе все. Я отвечаю: "Не пойдем, не купишь, не нравишься, извини, будем друзьями, но никаких отношений. Не хочу", – рассказала Горняк.

Отметим, после разрыва с Кристиной Владимир Остапчук практически сразу закрутил новый роман. Его новой избранницей, согласно слухам, которые подогревает сама пара, стала 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Недавно влюбленные довольно прямо намекнули на свою женитьбу, одновременно опубликовав снимок из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак. А позже Екатерина обнародовала новое любовное фото, на котором не показала лица своего спутника, но фаны сами все поняли.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Остапчук назвал два своих неудачных брака "ошибками". Сейчас он строит новые отношения и редко публично обсуждает бывших,

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