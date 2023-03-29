22-летняя избранница Остапчука, на которой он якобы женился, показала любовное фото: фаны узнали на нем ведущего

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его новая избранница, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская до сих пор активно скрывают свои отношения, хотя и подкидывают поклонникам явные намеки на то, что они вместе. Так, недавно влюбленные довольно прямо намекнули на свою женитьбу, одновременно опубликовав снимок из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак. Теперь же Екатерина обнародовала новое любовное фото, на котором не показала лица своего спутника, но фаны сами все поняли.

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Кадр Полтавская разместила в своих InstaStories. Подписчики узнали 38-летнюю звезду на нем по одежде.

На опубликованном селфи можно разглядеть, как мужчина нежно обнимает свою любимую за талию. Лиц на фото не видно. Оно было сделано, очевидно, во время вечерней прогулки.

"Лю", – лаконично подписала журналистка сторис, оставив возле текста смайлик красного сердечка.

Остапчука на фото, как подметили интернет-пользователи, "выдала" куртка.

Отметим, что второй брак Остапчука закончился в конце 2022 года. Его бывшая жена Кристина Горняк и он сам не рассказывают подробностей своего разрыва, поэтому точный день и даже месяц их расставания по-прежнему неизвестны.

Недавно Кристина впервые открыто прокомментировала разрыв с Остапчуком. Как выяснилось, экс-возлюбленные договорились не рассказывать о своих отношениях в публичном пространстве. Она также ответила, кто виновен в расторжении брака.

У шоумена также есть дети от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас, во время полномасштабной войны, дочь Эмилия (2013) и сын Эван-Александр (2018) проживают с мамой в Канаде.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после новости о вероятной женитьбе Остапчука и его новой 22-летней избранницы, Кристина Горняк отправилась отдыхать на Мальдивы. Она раскрыла, кто сопровождает ее в путешествии. Подробности – в нашем материале.

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