Käärijä чуть не упал, Сердючка потеряла туфлю, а армянка рассмешила песней о 'пуках': конфузы Евровидения-2023

Подготовка к каждому Евровидению длится почти год, чтобы миллионы зрителей во всем мире насладились масштабным и роскошным шоу, где более 3 десятков конкурсантов соревнуются за первое место. Но, несмотря на репетиции и тщательные приготовления, в этом году не обошлось без конфузов.

Отличились и приглашенные гости, и участники шоу. OBOZREVATEL решил рассказать о забавных конфузах, которые рассмешили телезрителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Käärijä чуть не врезался в декорации

Участник из Финляндии Käärijä, занявший 2 место на Евровидении-2023, чуть не упал в начале выступления. По замыслу, артист оббегал большой деревянный ящик, который закрепили натянутыми веревками.

В одну из них певец чуть не врезался, но вовремя отреагировал. Судя по комментариям в сети, в тот момент дыхание перехватило у многих зрителей.

Сердючка "подарила" туфлю залу

Приглашенной гостьей от Украины стала главная любимица еврофанов Верка Сердючка. Она со своей сценической мамой и шоу-балетом спела фрагмент легендарного хита Lasha Tumbai, но костюм подвел звезду.

У Сердючки, пока она размахивала руками и ногами, слетела одна туфля и улетела далеко в зрительный зал.

Армянку засмеяли из-за песни о "пуках"

Вокалистка Brunette из Армении, поющая сольно и в составе трех групп, исполнила лирическую балладу с рэпом под названием Future Lover, но неожиданно рассмешила зрителей.

Один пользователь Reddit написал: "Почему-то, когда я впервые услышал Future Lover, я подумал, что Brunette говорит "Fart in my face" (пукни мне в лицо. – Ред.) вместо "Fire in my veins" (огонь в моих венах. – Ред.) .

