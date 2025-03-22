Как выглядит теща Усика: впервые в сети появились фото

Жена Александра Усика, Екатерина, поделилась редкими снимками со своей матерью. На кадрах, сделанных на фоне живописного испанского пейзажа, женщины выглядят элегантно и гармонично. Это первый раз, когда теща знаменитого украинского боксера появляется в объективе столь крупным планом.

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Мать Екатерины выбрала классический светло-голубой брючный костюм, дополнив его белой блузкой и небольшой светлой сумкой. Ее образ подчеркивает стиль и утонченность, а аккуратно уложенные волосы и легкий макияж добавляют ей свежести. Екатерина, в свою очередь, предпочла черный топ, темно-синий пиджак свободного кроя и джинсы. Завершающими штрихами стали стильная черная сумка Dior и сандалии с массивными ремешками.

Женщины позировали с улыбками, демонстрируя теплые отношения. На втором фото можно детальнее рассмотреть их внешность – мать Екатерины с короткой стрижкой, а сама Екатерина с длинными прямыми волосами и минималистичными украшениями. Обе выглядят ухоженно и элегантно.

Поклонники Усика отметили, что его теща выглядит моложаво и стильно. Снимки быстро набрали популярность, ведь до этого в сети практически не было фотографий матери Екатерины. Стоит отметить, что сам Александр никогда публично не раскрывали имени тёщи, а семейные детали держаться в приватности.

Напомним, что несколько недель назад в объектив фотокамеры попала мама Александра. Надежда Петровна сфотографировалась вместе с сыном и невесткой на дне рождении внучки Елизаветы.

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