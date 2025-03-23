Со ссылкой на воскресный выпуск Welt сообщают о внезапном и даже слегка шокирующем китайском предложении Европе о вводе миротворческого контингента КНР в Украину, которое могло бы изменить путинское отношение к иностранным миротворцам вообще.

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Одновременно от хороших (хотя ещё и живых) русских всё громче звучат [провокативные] допущения насчёт негарантированности постоянного участия Украины в противостоянии россии и Европы именно на стороне последней – дескать, преждевременно утомлённая войной в Украине Европа при определённых обстоятельствах может попасть в ситуацию, при которой две самые современные, самые мощные и самые опытные европейские армии вместе будут противостоять остальной утомлённой Европе.

То, что этому потенциально будет способствовать ещё и Китай, – не объявлялось, хотя такое неожиданное участие становится при определённых обстоятельствах достаточно вероятным дополнением к такому [условно] фантастическому сценарию и, кстати, соответствующим триггером-толчком, который, в свою очередь, может оказаться при таком подходе в некотором смысле альтернативой помощи Украине именно от Штатов, если с ней не получится.

Самое же интересное при этом то, что консультируются китайские дипломаты о возможной замене США Китаем как главным модератором урегулирования "украинского кризиса" не с Украиной, а именно с Европой.

Старушка, похоже, вылупила глаза и не знает, утомлённая, что ответить. По крайней мере, делать вид, что КНР не существует, ей становится всё труднее.