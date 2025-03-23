В Киеве в результате вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA. Фото

В ночь на 23 марта российские войска устроили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеских ударов пострадал, в частности, офис OBOZ.UA.

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В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия. OBOZ.UA публикует фото с последствиями атаки врага.

Во время ночной атаки россиян в ночь на 23 марта под ударом оказался Голосеевский район, где расположен офис OBOZ.UA. В результате вражеской дроновой атаки существенные повреждения получило соседнее с редакцией здание, там вспыхнул пожар и погиб человек.

Задело и офис нашего издания. В части здания, где расположена редакция OBOZ.UA, взрывной волной выбило окна и двери.

Однако самые серьезные разрушения получила студия OBOZ.UA, откуда до начала полномасштабного вторжения РФ вещало Oboz TV.

Напомним, в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

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