Красивая и талантливая: украинцы почтили память погибшей в ДТП 24-летней скрипачки и обратились к ее маме-певице

В страшном ДТП во Львовской области погибла дочь певицы, финалистки талант-шоу "Х-фактор" Ирины Борисюк – Рената Дзигасова. 24-летняя скрипачка поражала аудиторию своим невероятным талантом, поэтому ее смерть стала болезненной утратой для многих ценителей ее творчества.

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Под фотографиями молодого музыканта, которыми она делилась в своем Instagram незадолго до трагедии, украинцы почтили ее память. Пользователи сети отметили, что девушка была невероятно красивым и талантливым человеком.

"Вечная память. Как жаль, нестерпимая боль".

"Ну уж такая красивая".

"Мягких тебе облаков".

"О Господи, есть ли ты вообще? Какой-то пьяный подлец забрал такую молодую, талантливую девушку".

"Какая страшная трагедия! Вечная память и искренние соболезнования".

Кроме того, украинцы обратились и к Ирине Борисюк. Совсем недавно счастливые певица и Рената Дзигасова наслаждались общим отдыхом на живописном побережье, а теперь мать оплакивает потерю единственного ребенка. Фанаты выразили искренние соболезнования финалистке "Х-фактора".

"Искренние соболезнования после тяжелой потери вашей дочери. Царство Небесное ей пухом".

"Светлая память. Искренние соболезнования".

"Ужасная трагедия. Сердце разрывается. Ирочка, держись, пожалуйста".

Напомним, 15 декабря вблизи Львова произошло страшное ДТП с семью погибшими и тремя травмированными, вызванное водителем, который, предварительно, был нетрезв. Авария забрала жизнь 24-летней скрипачки Ренаты Дзигасовой, которая возвращалась с гастролей в Европе. В последние годы музыкант жила и работала за границей, а приехать на Родину решила, чтобы провести рождественские праздники в кругу семьи.

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