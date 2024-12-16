Возвращалась с гастролей в Европе: в ДТП на Львовщине погибла дочь известной украинской певицы и телеведущей. Фото и видео

Среди погибших в страшном ДТП с семью жертвами, которое произошло 15 декабря возле Львова – единственная дочь финалистки "Х-фактора", телеведущей Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова. Девушка (Рената скрипачка) возвращалась с гастролей в Европе.

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Трагическое известие принесла Тернопольская музыкальная школа, где училась Рената. Коллектив школы также выразил свои искренние соболезнования семье девушки.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Сегодня трагически погибла в автокатастрофе ее дочь, выпускница нашей школы – Дзигасова Рената", – отметили в школе.

Несколько региональных изданий сообщили, что дочь Борисюк погибла в ДТП 15 декабря вблизи Львова, возвращаясь на родину. Напомним, что в этой страшной аварии погибли семь человек, а трое – пострадали.

Рената на протяжении последних лет жила и работала за границей.

"Молодая и талантливая скрипачка вместе с оркестром гастролировала, а когда выступления закончились, уехала домой, в Украину, чтобы рождественские праздники провести с родными. До дома оставалось чуть больше ста километров", – отметило издание "20 минут".

В последнее время Рената выступала на фестивале классической музыки Schleswig-Holstein Musik и играла в составе Молодежного мсимфонического оркестра Украины YsOU.

А вот эти кадры были сняты еще в 2013 году.

Как сообщал OBOZ.UA, водитель, который утром 15 декабря вызвал ДТП во Львовской области с семью погибшими и тремя травмированными, предварительно, был нетрезвым. После аварии он скрылся, бросив свой автомобиль и пострадавших.

По словам заместителя председателя Патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, виновник аварии выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Она стала неуправляемой и влетела в микроавтобус.

Это ужасное ДТП произошло в 5:30 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская возле села Чижиков Львовского района. В результате аварии на месте погибли семь человек. Еще три человека с травмами были госпитализированы.

Два человека в тяжелом состоянии. Еще одна – в критическом с ушибом головного мозга.

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