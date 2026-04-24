Племя бронелобых от Чили до Сахалина завыло как припадочные: у всех накипело, экология страдает в Туапсе, дожди из нефти, а зайчики и тюлени не имеют российского паспорта.

Видео дня

Весь ютуб завален истериками лидеров мнений с перекачанными свистками и нарисованными бровями. На фоне мазутных ливней они уже пятый день задают вопросы украинцам.

Расскажу вам забавную историю. Близкий мне человек незадолго до вторжения приехала в Питер. Там ее долго возили по магазинам конфет "Красный октябрь", Спасам на Крови и галереям.

И везде было три цены: для дальнего зарубежья, ближнего и отдельно для РФ и Украины — самая низкая. И ей вещали, как любят мать городов русских, украинцев и православие, целовали и обнимали.

А через месяц с воплями "фашисты и правосеки" напали, вспарывая животы футболистам и бросая людей в подвалы. Она слегла на неделю. Просто оцепенела, для неё это был чистой воды Каинов грех. А я знал, что вы пришли не за Крымом или за Донецким аэропортом — у вас снова зачесалось величие: балалайка, Гагарин, царь-батюшка, Сталин, балет и олимпиада на одном плакате. А это значит — пришли за всем.

Вам, конечно, было абсолютно наср*ть на то, как умирают наши животные в зоопарках в разнесенных в щебень, сидящих без отопления городах. Максимум — отпускали шуточки про то, есть ли у нас вода в унитазах.

Плевать на крупнейшее водохранилище в Европе, Каховское. Плевать на десятки тысяч утонувших животных и сотни людей.

Вам было пох*й даже на то, что вашему главному оппозиционеру намазали трусы ядом уже после "Новичка". Что вы сделали — цветы к забору принесли?

Знаете, когда вы завыли ртами звезд эмиграции из Монако и заплакали про мазутные дожди? Когда собственная шкура начала подгорать.

Вы не плакали из-за украинских детей или животных. Не плакали, когда вам показывали пыточные камеры и братские могилы в Изюме. Даже за своими расстрелянными у Останкино я не видел нигде массовых слез крокодильих.

Зато когда вам немного побили нефтянку и заставили посидеть без ютубчика в загончике — начался вой. Жалко вам, видите ли, морских котиков в Туапсе. За что же вы так, украинцы?

"Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков, игемон", "Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок".