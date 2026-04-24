Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже говорят, что он показывает худшие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это идет, пишет Вадим Денисенко для "Деловой столицы".

1. Коли наші ЗМІ пишуть про катастрофічне падіння рейтингів Путіна із 72 до 68%, я просто просив би всіх включити голову: 68% — це неймовірно багато. І катастрофи тут точно нема. Зараз у мене немає свіжої власної соціології, але за відчуттями реальний рейтинг Путіна, напевно, нижчий на 7-8% від декларованого. І це також ще дуже далеко від катастрофи.

2. Проте навʼязливість російських державних соціологів, які публікують всі ці речі, наводить на думку, що щось тут не так. Моя версія зводиться до того, що в Кремлі почалася підкилимна війна за зменшення повноважень Кірієнка як головного з внутрішньої політики. І рейтинги Путіна — його пряма відповідальність.

3. Нагадаю, що каталізатором погіршення рейтингів стали три речі: погіршення життя, відсутність прогресу в питаннях закінчення війни і обмеження інтернету на фоні закриття телеграму. І саме телеграм став тригером для того, що я називаю кухонною революцією. У відповідь на бухтіння мас, приблизно тиждень тому, влада ухвалила рішення пригальмувати закриття телеграму. І замість того, щоб без будь-яких коментарів припинити виключення месенджера, внутрішньополітичний блок Кремля вирішив розіграти супертупу двоходівку на тему "цар хороший — бояри погані". У відповідь на 18-хвилинний спіч інстаграмниці Боні Пєсков з якогось дива сказав російському народу в стилі Януковича: "Почую кожного". Навіщо внутрішньополітичний блок Кремля запропонував реагувати саме так, залишається поки таємницею. Але спіч Боні, який до того продивилося 4 млн глядачів, став чи не найголовнішою політичною подією РФ. А Кірієнко, схоже, підставився.

4. Проти Боні (читай — Кірієнка) було запущено важку артилерію. Голова КПРФ Зюганов, спочатку з трибуни Думи, а потім і в інтервʼю "Вєстям" сказав, що треба чути не всяких там Бонь, а простий народ, інакше повториться 1917 рік (взагалі смішно, коли комуністи лякають жовтневим переворотом). Принагідно, Зюганов проїхався і по економічному блоку уряду.

5. Паралельно з цим в російському просторі почалася "кадрова вакханалія", коли якісь експерти пересаджували Володіна в крісло Матвієнко і відбирали частину повноважень Кірієнка на користь Володіна. Міністра економіки відправляли у відставку тощо. Простіше кажучи, всі ці речі повернули медіа в кулуарні ігри з лобіювання кадрових змін, які всі очікують після думських виборів.

6. Якщо коротко, в Росії розпочався процес зі спроби медійно протиснути інтереси тих чи інших груп напередодні можливих кадрових змін. І, у звʼязку з цим, багатьом може здатися, що відбувається ледве не революція. Насправді — поки це просто спроба зіграти в кулуарщину. Просто цей процес несподівано для багатьох виліз у медійний простір. І причиною цього стала кремлівська помилка із Бонею.

7. Наостанок треба звернути увагу на дуже важливий момент. Заяви Боні, Зюганова й інших, менш відомих персонажів — це в жодному разі не виступи проти Путіна. І це взагалі не про війну. Це апеляція до Путіна: зверніть увагу на нас і поставте наших людей на ті чи інші посади.

8. Чи може все це вийти з-під контролю? Поки вірогідність наднизька. Але й на помилки типу Боні ще тиждень тому ніхто не розраховував.