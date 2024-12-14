На фронте погиб звезда фильма 'Довбуш' Яков Ткаченко

На фронте погиб украинский актер театра и кино, звезда фильма "Довбуш" Яков Ткаченко. 45-летний воин стал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны.

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Трагическую новость сообщил режиссер экшена Олесь Санин на своей Facebook-странице. "На щите Яков Ткаченко. Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!" – написал кинематографист.

Как известно, после 24 февраля 2022 года актер присоединился к рядам территориальной обороны Днепра. Впоследствии, в составе 128-й бригады ТрО Ткаченко участвовал в боях в Донецкой области. Военный дважды получал ранения, но каждый раз возвращался на линию огня. В 2023-м защитник демобилизовался, однако вскоре снова взял оружие в руки в составе Третьей ОШБр.

В разговоре с "Детектором медиа" актер отметил, что вернуться было его сознательным решением. "Если честно говорить, то я когда увольнялся, был уверен, что временно снимаю военную форму и через некоторое время вернусь в армию. Я не знал, куда именно вернусь – ли в свою часть, где начинал службу, ли в какую-то другую, – но я точно знал, что обязательно буду в армии, пока будет идти эта война", – рассказывал он.

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