Заканчиваю заголовок: … а Сийярто уже против России.

1. Стосовно мобілізації в Україні - зміни мають відбутися не в самій системі, а в тому, як вона реалізується на практиці: йдеться, зокрема, про випадки грубого чи й нелюдського поводження під час примусового приводу.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму.

Також він зазначив, що "у нас мільйони людей – ухилянти. Чомусь ніхто ж про це не хоче говорити".

І додав: "Питання мобілізації – не питання, яке з'явилося зненацька через якийсь там збіг обставин. Це стандартна проблема для будь-якої країни, яка б застосовувала механізм мобілізації. Подивіться на найкращі світові приклади. Наприклад, США, вони під час В'єтнамської війни до цього механізму доходили... Подивіться на Першу світову війну, на Другу, на цивілізовані країни. Не кажу на наші там, на цивілізованих подивіться, було те саме".

Тож ухилення це стандартна світова практика, - додаю я вже від себе, - але тільки в нас вона дивовижним чином поєднується з вельми вибагливим патріотизмом ("Кордони 1991 року!", "Війна до Перемоги!" тощо) як власне ухилянтів, так і тих, хто їм не менш масово співчуває.

2. На цьому ж заході Буданов також зазначив, що удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії мають не лише економічний ефект: важливі також репутаційні наслідки для країни-агресора, адже під загрозою опинилася здатність Росії виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

"Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше. Нафтова ціна ще якось балансує, війна закінчиться – це все одно стабілізується. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго", – пояснив він.

Мовляв, фактично йдеться про довіру, яка втрачається не одразу, але потім її складно повернути.

Імідж то імідж, але ж особисто я розумію такі слова як попередження: й після війни всілякі нафтобавовни продовжуватимуться, але вже [майже] без української участі, тобто мордор, так би мовити, "впорається [практично] власними резервами".

Адже в довгострокового іміджу мають бути певні "помічники".

3. Щодо найближчої зустрічі G20.

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" й буде запрошена до участі в міністерських зустрічах та саміті лідерів", – розповів високопосадовець з адміністрації Трампа газеті The Washington Post.

За словами ж самого Трампа, йому нічого невідомо про запрошення Путіна на саміт, однак американський лідер не буде проти.

Трамп також додав, що сумнівається у тому, що російський диктатор приїде.

WP при цьому зазначає, що інформація посадовця адміністрації Трампа не зовсім коректна – запрошення не буде надіслано, а вже надіслано. Це нібито підтверджують у Кремлі.

Тобто, якщо вірити й газеті, й її невідомому джерелу, й Трампові, виходить так, що хтось таємно від Трампа вже запросив Путіна на G20.

В Білому домі теж, як і в Кремлі, існує суперництво між різними вежами/кімнатами?

4. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю угорському виданню Telex.hu сказав, що ніколи не діяв в інтересах Росії і його "дуже зачіпає", коли називають "проросійським або зрадником", бо він вважає подібні припущення "образливими і безпідставними".

Нові часи - нові зізнання. Може, він взагалі Петро Сіяртюк-Угорщенко?