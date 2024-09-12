Козловский проклял, а Ласточкин хотел разорвать: кто из звезд оборвал связь с родными-россиянами

Едва ли не каждый третий украинец имеет родственников в стране-террористке России, и знаменитости не исключение. С началом полномасштабного вторжения РФ в сети регулярно появлялись новости о звездах, рассказывавших о членах своей семьи и друзьях, оставшихся жить в соседней стране, и их попытках внушить пропагандистские нарративы.

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Чтобы не быть никоим образом связанным с Россией, украинские знаменитости разорвали связи даже с ближайшими родственниками. OBOZ.UA решил вспомнить, для кого из жизни исчезли родители, для кого дядя, а кто послал куда подальше сводную сестру.

Виталий Козловский

В начале полномасштабной войны певец Виталий Козловский признался, что проклял и послал свою сводную сестру по линии отца. Она отказалась верить в войну в Украине. В России у артиста также остался сын сестры, другие родственники и друзья.

"Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих вообще проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?" – признавался певец.

Светлана Тарабарова

У певицы Светланы Тарабаровой в России живет родной дядя по маминой линии. Он с начала Великой войны начал рассказывать ей привычные нарративы о том, что оккупанты пришли в Украину не убивать и разрушать, а "спасать".

Как и многие украинцы, Тарабарова пыталась достучаться до него, но попытки были напрасными. Более того, в то время родители артистки находились в оккупации в Херсонской области. Они долгое время подвергали себя опасности, пока город непрерывно обстреливали оккупанты.

Игорь Ласточкин

Актер и юморист Игорь Ласточкин родился в Казахстане, но имеет украинское гражданство. В стране-агрессоре у него проживает отец и брат. Папа, по его мнению, после перенесенной алкогольной зависимости отупел и легко подвергся влиянию российской пропаганды. А вот брат актера безразличен не только к войне и большой вероятности смерти близких из-за ракетных обстрелов, но и к собственной жизни. В настоящее время Игорь Ласточкин полностью перестал общаться с родственниками.

"Они все молчали. Я им на вторую неделю написал: "Вы твари, вам вообще по*ер, что у нас здесь происходит? Что со мной?" Они ответили: "Мама сказала тебе не писать". Мама здесь поняла, что я хочу всех их разорвать за бездействие, трусость", – комментировал Ласточкин.

Алексей Суханов

Телеведущий Алексей Суханов большую часть своей жизни провел в России, но с 2014 года переехал жить и строить карьеру в Украине. Его родители остались на родине, но знаменитость их не винит в этом решении.

В 2022 году Суханов рассказывал, что 24 февраля ему звонила мать и призвала вернуться домой, на что тот ответил, что не собирается этого делать, ведь его настоящий дом – Украина.

"Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила по телефону и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я отвечаю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома", – вспоминал ведущий.

Слава Демин

Ведущий Слава Демин с мамой не общается с 2016 года. И хотя женщина проживает в Испании, а не в России, она искренне разделяет политику диктатора Владимира Путина и ходит на митинги в знак поддержки войны. Ужасные отношения и ее ненависть к Украине заставили Демина разорвать связи с родным человеком.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из известных украинцев заставил весь мир говорить об Украине. Конечно, главной темой для увлечения стала несокрушимость и профессионализм воинов, однако вместе с этим нас стали признавать и в других сферах.

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