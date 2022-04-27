Козловский проклял и 'послал' сводную сестру и других родственников из России

Украинский исполнитель Виталий Козловский рассказал, что у него есть сводная сестра и другие родственники и друзья в России, которые отказались верить в войну в Украине. По словам звезды, таких путинистов он проклял и "послал".

Артист раскрыл, что около 10 первых дней полномасштабной войны пытался открыть россиянам глаза, но тщетно. Такой комментарий раздался в интервью "КП" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Козловский предположил, что его покойному отцу трудно было бы пережить эту войну, ведь его дети оказались по разные стороны баррикад. В частности, речь идет о сводной сестре певца и ее сыне, а также других родственниках по линии отца.

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"Его дочь и внук проживают в Москве, он бы не смог воспринимать это нормально. И конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь", – раскрыл исполнитель.

По его словам, общение полностью оборвалось после начала полномасштабной войны, когда украинец окончательно разочаровался в родственниках из РФ. Все просьбы поверить и доводы Козловского не были услышаны, поэтому он оставил попытки, напоследок высказав сестре все, что о ней думает.

"Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих вообще проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?" – признался артист.

Певец добавил, что его до сих пор "трясет", когда он вспоминает о родне, несправедливой войне и жестоких оккупантах, но, по мнению звезды, сдерживать эмоции сейчас не нужно. Козловский подчеркнул, что в военное время говорит "все, что слышит, видит и чувствует".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что муж телеведущей Марички Падалко Егор Соболев проклял своих маму и папу за поддержку агрессии Кремля против Украины. Свекр и свекровь звезды волновались за детей и внуков, но не за их родину.