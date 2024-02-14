Козловский, который недавно был замечен в Киеве с подругами, снова надел военную форму и обратился к украинцам

Певец и военный Виталий Козловский, который в 2023 году был мобилизован в Нацгвардию, а затем перевелся в ВСУ, вышел на связь на фоне слухов о том, что он больше не служит в армии. Артист, который на днях был замечен в Киеве в компании подруг, опроверг слухи одной фразой.

Однако о своем местонахождении он ничего не рассказал. Обращение звезды к украинцам появилось на его странице в Instagram.

"Привет, дорогие друзья. Приятно предстать перед вами, потому что директ завален сообщениями, все ли со мной хорошо. Со мной все хорошо. На службе как на службе", – сказал военный в пикселе.

Он попросил у подписчиков помощи собрать средства на генератор и средства обогрева для воинов. Через три часа сбор был закрыт, и певец поблагодарил своих подписчиков.

Исполнитель никак не прокомментировал фото из столицы, недавно появившееся на странице у его подруги Нилы Максимчук. На снимке они позировали в компании менеджера артиста Юлии Бакуменко.

Напомним, бывший продюсер Козловского Игорь Кондратюк не так давно предположил, что его экс-подопечный больше не служит в Вооруженных силах Украины. "Вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ?"

В ответ певец не стал доказывать обратное. Он отреагировал на предположение Кондратюка одним единственным словом.

Как писал OBOZ.UA ранее, Козловский предложил заключить Кондратюку "мировую". Продюсер отказал исполнителю, назвав его слова "бредом", а видеообращение – "дер*мом", а также отметив, что "все вопросы уже давно урегулированы судами". Козловский же обнародовал свои предположения относительно того, почему бывший наставник не согласился на мировую.

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