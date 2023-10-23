'Предлагаю мировую': Козловский публично обратился к Кондратюку, который 'забирает' его военную зарплату

Известный украинский певец, а с июня этого года еще и военнослужащий Виталий Козловский записал видеообращение к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, конфликт с которым длится уже более десяти лет. Исполнитель должен был выплатить своему экс-наставнику 3 млн грн за нарушение авторских прав после расторжения сотрудничества. На днях разборки снова получили огласку, когда стало известно, что ведущий когда-то популярного "Караоке на Майдане" якобы забирает у артиста почти всю его военную зарплату. После ряда заявлений с обеих сторон Козловский решил публично обратиться к Кондратюку с предложением примирения.

Соответствующее видео появилось на странице певца в Instagram. Козловский сразу заметил, что предложенное им "мирное соглашение" – это не о "забыть долги", а лишь "по-человечески завершить конфликт" (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

"Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и разрешить конфликт. И обвиняли меня в том, что я неблагодарен и ушел как негодяй, не договорившись. Но мы с вами оба знаем, что это не так. Я пытался договориться и на этапе прекращения сотрудничества, и на этапе судов. Общались наши с вами представители. И даже частично пришли к условиям согласия. Но все эти разговоры, в конце концов, не вылились ни во что из-за вашего категорического отказа встретиться и зафиксировать наши договоренности лично", – начал музыкант.

Видео дня

Козловский упрекнул экс-продюсера в том, что тот игнорирует личные встречи, решая вопросы через представителя. Певец предложил исправить это и сесть за стол переговоров лично, основательно обсудив все нюансы многолетнего конфликта.

Среди предложенных исполнителем пунктов "мировой", в частности, – приобретение прав на некоторые хиты из старого репертуара.

"Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в ту точку, с которой конфликт был начат, и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках тех договоренностей, которые представители уже когда-то начинали. Чтобы избежать манипуляции терминами, объясню. Мировая – это не о "забыть долги". В моем предложении мировая состоит из следующих шагов: 1. Встреча и договоренность. 2. Уплата согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение 2 лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране. 3. Решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара. 4. Мы жмем друг другу руки, считаем этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше", – предложил Козловский.

Певец резюмировал, что его предложение – "встречаться, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду". Он убежден, что из конфликта можно выйти достойно, создав на собственном примере кейс "правового и этического урегулирования вопроса авторских прав", а не опускаться до "позорного срача".

Напомним, до сих пор продолжаются разборки между Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Согласно судебному решению, исполнитель должен выплатить бывшему руководителю 3 млн грн за нарушение авторских прав. Козловский утверждает, что выплатил уже 1 млн, еще должен 2 млн. Однако, пожаловался он в Instagram, деньги продолжают списывать с карты даже сейчас – когда он стал военным. По словам Козловского, он не может удовлетворить какие-либо собственные потребности, потому что почти все деньги идут на взыскание долга.

Кондратюк публично ответил на обвинения Козловского, что тот забирает почти всю его военную зарплату, и озвучил суммы, которые получил от исполнителя в качестве долга – за пять лет 42 803,29 грн. Все подробности – по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменился Виталий Козловский за 21 год музыкальной карьеры и с чего она началась. Узнайте подробности в нашем материале.

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