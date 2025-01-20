Нужно ли ограниченно пригодно иметь направление от ТЦК для прохождения ВЛК: объяснение

В Министерстве обороны разъяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти ВЛК, для этого ТЦК должны вызвать военнообязанных повесткой. Согласно законодательным изменениям, граждане, получившие до 4 мая 2024 года статус ограниченно пригодных, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение девяти месяцев с момента вступления в силу Закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года.

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Об этом говорится в Судебно-юридической газете. Организацию медицинских осмотров и уточнение данных осуществляют ТЦК по месту жительства военнообязанных.

В соответствии с Правилами военного учета, призывники, военнообязанные и резервисты должны являться в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках или других распоряжениях. Это необходимо для постановки на учет, определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов и прохождения медицинского осмотра.

В Министерстве обороны уточнили, что прохождение ВЛК на этом этапе возможно исключительно по направлению, выдаваемому территориальным центром комплектования. Для получения такого направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой. Если повестка не поступала, военнообязанный имеет право самостоятельно обратиться в ТЦК для оформления направления на ВЛК.

В Минобороны напомнили, что согласно п. 3.8 главы 3 раздела II Приказа №402, решение ВЛК районных и городских ТЦК о степени годности военнообязанного действует в течение одного года с даты завершения медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным необходимо ежегодно обновлять свои медицинские данные.

Ответственность за невыполнение требований

Несоблюдение требования своевременного прохождения ВЛК расценивается как нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Как изменится статус в приложении "Резерв+"

Если военнообязанный со статусом "ограниченно пригодный" не пройдет повторное медицинское освидетельствование до 5 февраля, его электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" останется без изменений.

Однако если ТЦК выдаст повестку на прохождение ВЛК, а требования этой повестки не будут выполнены, в приложении отразится статус "в розыске".

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о том, что 17-летних граждан Украины будут брать на учет призывников. Информация о таких юношах будет внесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Процедуру можно будет выполнить с помощью электронного кабинета или лично прибыть в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане, ранее получившие статус "ограниченно пригодный", до 4 февраля должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Действующее законодательство исключает такую степень пригодности к военной службе. В случае несвоевременного прохождения ВЛК гражданам грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн.

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