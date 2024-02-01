'Рядовой Козловский' одним словом отреагировал на слова Кондратюка о том, что он больше не в ВСУ

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк недавно сделал предположение, что его экс-подопечный Виталий Козловский больше не в Вооруженных силах Украины. "Вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ?" Певец уже успел отреагировать на слова бывшего наставника, конфликт с которым длится более 10 лет.

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В своих InstaStories исполнитель разместил скриншот из интервью Кондратюка для OBOZ.UA. В нем продюсер, в частности, пришел к такому выводу: "Итак, рядовой Козловский исчез".

Певец не стал доказывать обратное в ответ на предположение экс-продюсера. Он отреагировал на заявления Кондратюка одним единственным словом.

"За*бав", – лаконично прокомментировал новость артист, использовав вместо звездочки смайлик facepalm (популярный жест в виде лица, закрытого ладонью, являющийся проявлением разочарования, стыда или раздражения).

Напомним, до сих пор продолжаются разборки между Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Согласно судебному решению, исполнитель должен выплатить бывшему руководителю три миллиона гривен за нарушение авторских прав. Козловский утверждает, что выплатил уже миллион гривен, еще должен заплатить два. Однако пожаловался в Instagram, что деньги продолжают списывать с карты даже сейчас, когда он стал военным. По словам Козловского, он не может удовлетворить какие-либо собственные потребности, потому что почти все деньги идут на взыскание долга.

Кондратюк объясняет: "Согласно решению суда, бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты. Причем закон и суд считает, что я не забираю деньги, а возвращаю свое. Это принципиальное отличие. Но в сознание граждан порой это не вложишь. Я все суды выиграл, причем довольно легко. Это был простой спорный вопрос по авторскому праву. Один человек – правообладатель, другой – нарушитель".

Также Кондратюк озвучил суммы, полученные от исполнителя как долг – за пять лет 42 803,29 грн. Все подробности – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, Козловский предложил заключить Кондратюку "мировую". Второй отказал исполнителю в его предложении, назвав его слова "бредом", а видеообращение – "дерьмом", а также отметив, что "все вопросы уже давно урегулированы судами". Козловский же обнародовал свои предположения относительно того, почему бывший наставник не согласился на мировую.

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