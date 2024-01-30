'Где сейчас Виталий Козловский?' Кондратюк заявил, что от певца уже три месяца не приходят выплаты

Продюсер Игорь Кондратюк, имеющий судебный конфликт с Виталием Козловским, утверждает, что от певца, который служит в ВСУ, уже три месяца нет никаких выплат. Медийщик считает такую ситуацию странной: "Скорее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас негде: у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ?".

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Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам продюсера, вряд ли бухгалтерия воинской части захочет иметь проблемы с законом: "Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез".

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк вместе работали несколько лет – после того, как исполнитель стал победителем в "Караоке на Майдане" и в первом сезоне проекта "Шанс". Но из-за конфликтов прекратили сотрудничество. Авторские права на все песни, которые пел Козловский, принадлежали Кондратюку. И когда тот узнал, что Виталий время от времени продолжает исполнять композиции, подал в суд.

Конфликт между продюсером и телеведущим Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским продолжается уже более 10 лет. В октябре артист написал в своем Instagram, что сейчас бывший продюсер забирает по судебным выплатам почти всю военную зарплату.

"Согласно решению суда, бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты, – рассказывает Игорь Кондратюк. – Причем закон и суд считает, что я не забираю деньги, а возвращаю свое. Это принципиальное отличие. Но в сознание граждан порой это не вложишь. Я все суды выиграл, причем достаточно просто. Это был простой спорный вопрос по поводу авторского права. Один человек – правообладатель, другой – нарушитель".

"Когда он начал служить в Нацгвардии, месяца через два развернул позорную кампанию о том, что якобы Кондратюк его избирает, как липкую, – продолжает Кондратюк. – Мол, нам нужно садиться и договариваться. Слушайте, с 2012 года можно было уже все решить, но ведь он не договороспособный человек из-за своего интеллекта и непорядочности".

"В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре. Все. С тех пор денег не было. И мне просто любопытно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез", – говорит Кондратюк.

На вопрос, как относится к коллегам, которые бросились публично защищать Виталия Козловского, Кондратюк говорит: "Я им всем посоветовал бы купить мозги. А может, не разобрались в ситуации, почему считают, что честь может быть только у Виталика Козловского, а я Карабас-Барабас какой-то. Хотя все, кого я продюсировал, ни разу такого не сказали бы. И единственные люди, которые могут такое утверждать – это Виталий Козловский и его окружение. Внимание, вопрос: может быть, не во мне проблема? Спросите у Валевской, Вороновой, Табакова, Дмитриченко, "Авиаторов". С кем я там еще работал? Вот спросите".

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк озвучил сумму средств, которые ему выплатил военный Козловский, и намекнул, что тот должен еще кому-то.

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте здесь.

Вторую часть беседы читайте на OBOZ.UA в четверг, 1 февраля.

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