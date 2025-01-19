Инаугурация Дональда Трампа: онлайн-трансляция

В понедельник, 20 января, 2025 года состоится историческое событие в США. Новоизбранный президент Дональд Трамп официально станет 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Полномочия нового президента США начинаются 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву).

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OBOZ.UA будет вести подробную онлайн-трансляцию события. Инаугурация будет состоять из нескольких частей. А именно:

– Церемония присяги;

– Произнесение речи;

– Парад;

– Инаугурационный балл.

Трамп войдет в историю как 45-й (с 2017 по 2021 годы) и 47-й президент США.

Подробности

День инаугурации Трампа начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет, исторической церкви в Вашингтоне, округ Колумбия.

Музыкальные выступления и вступительные слова планируют провести на главной сцене, расположенной на Западной лужайке здания Капитолия США, в 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву).

Далее состоится присяга Трампа и Венса, а также инаугурационная речь, в которой президент выложит свои цели на следующие четыре года. После этого Трамп должен подписать ключевые документы.

Затем планируется обед, организованный Совместным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям.

Парад пройдет от здания Капитолия по Пенсильвании-авеню до Белого дома. Позже вечером Трамп появится на трех инаугурационных баллах Commander-in Chief Ball, Liberty Inaugural Ball и Starlight Ball.

Ранее OBOZ.UA рассказывал:

– Что в этом году во время инаугурации президента впервые будут приспущены государственные флаги – но причина совсем не в том, что американцы не рады новому главе государства. 29 декабря 2024 года умер 39-й президент Джимми Картер, поэтому по традиции флаги должны быть приспущены в течение 30 дней;

– Где украинцы смогут посмотреть инаугурацию Трампа? Кстати, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также примет присягу, присоединившись к президенту на сцене;

– Планирует ли Владимир Зеленский встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации.

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