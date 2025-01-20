Переименовать Мексиканский залив, восстановить смертную казнь и отменить 'гендерную идеологию' Байдена: каких указов ожидают от Трампа в первые часы президентства

Президент США Дональд Трамп после инаугурации подпишет ряд указов. В частности, речь идет о запрете помощи другим странам, восстановлении смертной казни, запрете пропаганды "гендерной идеологии", переименовании Мексиканского залива и другие.

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Об этом сообщило издание Reuters. Также Fox News со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп планирует подписать 11 исполнительных указов, направленных на кардинальный пересмотр пограничной и иммиграционной политики США.

Так, по информации Reuters, ссылающейся на нового чиновника Белого дома, Трамп планирует подписать указ об объявлении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а также меморандум об инфляции, предусматривающий "полную реакцию правительства" на инфляцию.

Также в первый день пребывания в должности избранный президент Дональд Трамп возобновит смертную казнь на федеральном уровне, которую приостановил Джо Байден.

Кроме того, Трамп издаст указ, согласно которому в США будут признаваться только два пола – мужской и женский, а во всех официальных государственных документах и различных анкетах указывался пол граждан, определенный при рождении. Этот указ также запретит использование федеральных средств для продвижения гендерной идеологии и отменит все программы по поощрению разнообразия и инклюзивности.

Также Трамп планирует подписать указ о запрещении помощи другим странам, если она противоречит стратегическим интересам США. Это может оказать существенное влияние на помощь Украине.

Также СМИ пишут, что Трамп в первые часы после инаугурации переименует Мексиканский залив в залив Америки.

Кроме того, 20 января Трамп подпишет 10 указов по безопасности границ и иммиграции. Среди них – размещение американских войск на границе с Мексикой и признание международных картелей, включая MS-13 и Tren de Aragua, иностранные террористические организации.

Также один из указов обязывает государственные учреждения восстановить Протоколы защиты мигрантов (MPP), известные как политика "оставайтесь в Мексике". Эта политика эпохи Трампа, упраздненная администрацией Байдена, требовала, чтобы мигранты оставались в Мексике на протяжении слушаний по предоставлению им убежища. Этот приказ также отменяет политику условно-досрочного увольнения мигрантов.

Кроме того, Трамп прикажет федеральному правительству возобновить строительство пограничной стены, которое было в основном приостановлено во времена администрации Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 20 января 2025 года, произошло историческое событие в США: новоизбранный президент Дональд Трамп официально стал 47-м главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Полномочия нового президента США начались 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву).