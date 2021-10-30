Кондратюк: Зеленский считает, что артисты вне политики. И это печаль

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает маловероятной реализацию своей идеи запретить россиянам выступать с концертами в Украине, поскольку президент Владимир Зеленский не может отказаться от российского культурного пространства. Так шоумен отреагировал на ответ главы государства на его электронную петицию.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL Кондратюк подчеркнул, что позиция главы государства не совпадает с военными реалиями в Украине.

"Зеленский наивно считает, что артисты вне политики... Он не отрицает, что они могут ездить. Он хочет, чтобы все было тщательно согласно законодательству. Владимир Александрович не может отказаться от российского культурного пространства. И в этом его "печаль". Для нас во время войны", – сказал продюсер.

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Он также с иронией отреагировал на поручение Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

"Состоятся еще одни "разборки" о том, что и как там с допуском российских артистов. О чем меня проинформируют", – добавил Кондратюк.

Кроме того, телеведущий прокомментировал идею лидера группы "Скай" Олега Собчука брать 80% налогов с украинских звезд, которые едут с концертами в Россию. Что по этому поводу думает Кондратюк, читайте по ссылке.

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