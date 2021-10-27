Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете гастролей артистов из России

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию шоумена Игоря Кондратюка о запрете выступлений в стране артистов из России. Глава украинского государства поручил доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Ответ на электронную петицию № 22/123500-эп был опубликован на сайте Офиса президента в среду, 27 октября. Поручения украинский лидер "раздал" премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Как указал Зеленский, Кондратюк предлагает ввести полный запрет на концертную деятельность артистов из страны-агрессора до возвращения Крыма и возобновления контроля над Донбассом. Как исключение указаны только те российские представители культуры, которые публично выступили против агрессии РФ.

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"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию", – отметил президент.

Он напомнил, что перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляет Министерство культуры и информационной политики. Соответствующие обращения в ведомство представляют СНБО, СБУ и Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.

Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий:

популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора, органы и представителей власти, а также их действия;

которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

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