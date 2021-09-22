'Дико и бесчестно': Кондратюк потребовал у Зеленского запретить концерты российских звезд в Украине

Украинский шоумен Игорь Кондратюк создал петицию, где требует у Зеленского немедленно запретить любые гастроли, выступления на фестивалях и корпоративы знаменитостей из Российской Федерации.Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для окупированых ими украинцев.

Соответствующий пост артист выложил на свою страницу в Facebook, а с петицией можно ознакомиться на сайте с электронными обращениями к президенту Украины. Требование не касается тех звезд, которые публично осудили российскую агрессию и оккупацию Крыма.

"Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира "! Разрешить им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором", – считает Кондратюк.

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Для того, чтобы получить ответ петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца. Рассмотрение обращения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

Не так давно Игорь сделал заявление, что украинцам должно быть стыдно за то, что на нашей территории до сих пор работают компании страны-агрессора. А также раскритиковал работников в России.