'Извращение': Кондратюк – о налогах для украинских звезд, выступающих в России. Эксклюзив

Игорь Кондратюк заявил, что артистов, выступающих в России, не следует пускать на границе в Украину. Кроме того, по его словам, нужно запретить транспортное сообщение со страной-агрессором и оборвать все экономические связи.

Об этом шоумен рассказал OBOZREVATEL, давая комментарий по поводу инициативы Олега Собчука брать 80% налогов с украинских звезд за концерты в России и отдавать армии. Игорь Кондратюк назвал такое сотрудничество с агрессором "извращением".

По мнению Кондратюка, даже официальный кассовый сбор никогда точно не покажет, сколько действительно заработал певец или певица. Об этом будет знать только артист, его директор и организатор концерта.

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"80% – это неправильная история. Возможно, уместнее установить фиксированную сумму, но я не представляю, как это юридически сделать", – сказал шоумен.

Кроме того, продюсер считает неправильным, что налог будет взиматься только с артистов, ведь они ничем не отличаются от обычных украинских работников на территории РФ. По мнению Игоря, правильно будет запретить транспортное сообщение со страной-агрессором, оборвать экономическую и другие виды связей.

Насчет выступлений российских звезд в Украине Игорь Кондратюк мнение не изменил. Он считает самым простым вариантом решения этого вопроса – не пускать их на границе.

Ведущий отметил, что сейчас большинство концертов являются корпоративными и отследить их очень тяжело.

"Концерты у нас сейчас преимущественно корпоративные. Чтобы их искать, нужно постоянно пересматривать социальные сети тех, кто там был. Они не привязаны к дате", – поделился Кондратюк.

Напоследок он пожаловался, что в стране не существует правильного механизма, который контролировал бы эти процессы, поэтому невозможно взыскать налоги с украинцев, которые едут в РФ петь, танцевать, шпаклевать, нянчить детей или заниматься другой работой, пока на Востоке продолжается война.

Напомним, что Игорь Кондратюк обратился к президенту Украины с требованием запретить концертные выступления российских артистов на территории Украины. Ведущий считает это нонсенсом и коллаборацией с агрессором.