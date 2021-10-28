'Нужно брать с них налоги': фронтмен 'Скай' - о концертах украинских артистов в РФ. Видео

Украинский певец и фронтмен группы Скай Олег Собчук предложил брать с российских артистов налоги за выступления в Украине и отдавать деньги военнослужащим. Подобную альтернативу полному запрету вокалист считает приемлемым вариантом.

Такого же мнения певец и о выступлениях украинских звезд в РФ, рассказал он сам в интервью на канале DOROTYE. Отметим, что Олег полностью поддерживает ограничение выступлений знаменитостей из Российской Федерации до окончания войны на Востоке Украины (чтобы посмотреть видео, разместите новость до конца).

"Если бы у меня была возможность запретить выступать российским артистам, я бы это сделал. Как минимум до окончания войны. Это ненормально, нелогично и нечестно. Но есть и другой вариант", – сказал музыкант.

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Собчук предложил забирать 80% налогов у артистов, которые пользуются популярностью в Украине и отдавать на нужды армии. То же нужно делать и с украинцами, которые продолжают зарабатывать в стране-агрессоре.

"Если эти артисты до сих пор пользуются такой популярностью в Украине, то надо брать с них налоги серьезные и на армию – 80 процентов. А когда в России узнают, куда идут деньги, то их больше не пригласят", – предложил Олег.

В конце фронтмен подчеркнул, что в идеале такие концерты вообще запретить, и напомнил, что на Востоке Украины продолжается война.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский ответил на петицию Игоря Кондратюка о запрете выступлений российских исполнителей на территории Украины. Президент Украины поручил доработать инициативу.