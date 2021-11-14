Кондратюк о последнем Новом году в России: имели большой ор относительно Майдана, они не понимали

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, что последний раз бывал в России на Новый год – 2014, тогда у него с россиянами произошел спор по поводу Майдана. Однако когда страна-агрессор развязала войну на Донбассе, Российская Федерация для украинца "умерла".

Воспоминаниями продюсер поделился в интервью Александру Лащенко на "Радио Свобода". Он пояснил, что собеседники не понимали событий во время "Евромайдана" и Революции Достоинства в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Имели ночью первого числа очень большую оживленную дискуссию, спор, ор, можно сказать, по поводу Майдана. Они не понимали", – подчеркнул Кондратюк.

Видео дня

Он объяснил, что к тому времени в его семье была традиция отмечать Новый год под Москвой, у ведущего российского шоу "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова.

"Для меня эта история, которая называется "Российская Федерация", умерла. Потому что я не знаю, как могу показывать свой паспорт на государственной границе страны-агрессора", – отметил продюсер.

Он предположил, что люди, которые будут проверять его документы, могли быть в Донецке весной 2014 года, или даже теперь на временно оккупированной территории Украины.

"Это для меня несовместимая история (ездить в Россию – ред.). Абсолютно!" – подчеркнул Кондратюк.

"Это вина России, его руководства и народа России, с марта 2014 года трижды поддержавшего Путина", – уверен украинский продюсер.

На вопрос, является ли Кондратюк русофобом, он назвал себя "агрессорофобом".

"А, к сожалению, слова "агрессор" и "Россия" совпадают. Но это совершенно не моя вина", – заметил телеведущий.

Напомним, Кондратюк поддержал инициативу лидера группы "Скай" Олега Собчука о взимании налогов с наших артистов за концерты в России. Однако заявил, что в таком случае штрафовать необходимо всех заробитчан. Он назвал сотрудничество украинцев с представителями страны-агрессора "извращением" и призвал запретить транспортное сообщение с Россией и оборвать все экономические связи.

Также продюсер зарегистрировал на сайте президента Украины петицию о запрещении выступлений российских исполнителей на территории нашей страны. Обращение на сайте собрало 25 тысяч необходимых подписей за 20 дней.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию, поручив доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине". Поручения украинский лидер "раздал" премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Как сообщал OBOZREVATEL: