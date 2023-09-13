Кому еще смешно? 5 российских комиков, которые были против войны, но быстро 'переобулись'

Российские юмористы играют не меньшую роль в пропаганде войны и терроризма в Украине, чем ярые путинисты на политических телепередачах. Иногда они бывают даже опаснее, поскольку развлекательные шоу в РФ пользуются даже большей популярностью, чем пропагандистские выпуски и обзоры новостей.

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Высмеивая другие страны и подыгрывая кремлевским нарративам, эти "комики" насаждают пропаганду зрителям, которые не прочь посмеяться над другими, чтобы не замечать разруху и смерти в своей стране. Некоторые из российских артистов сразу продались властям, а другие сначала выступили против войны, а впоследствии "переобулись". О таких "голубях мира" OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Азамат Мусагалиев

Один из самых популярных ведущих страны-агрессорки имел много друзей в Украине, о которых подумал сразу после полномасштабного вторжения. Мусагалиев слезно призвал прекратить страдания украинского народа, но продолжал зарабатывать на провластных каналах. В 2023 году он окончательно определился с позицией, посетив оккупированный Россией Донбасс и назвав террористов "защитниками".

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Российские артисты Сергей Писаренко и Евгений Никишин, выступавшие в юмористическом телешоу "Дизель Шоу", совместно с коллегами сначала записали видео в поддержку украинцев в войне, но впоследствии решили, что кровавые рубли для них дороже спокойного сна. В 2022 году они уехали на заработки в РФ, чтобы развлекать россиян на круизном лайнере.

В 2023 году пропагандисты возмутились, что комедийным актерам разрешили выступать в Театре Весы Дуровой и во Дворце искусств Ленинградской области.

Даниил Поперечный

Артист в жанре стендапа с 2014 года осуждает кровавый путинский режим и зарабатывает деньги, развлекая антироссийскими шутками публику по всему миру. Его считали "оппозиционером" и "хорошим россиянином", пока в репертуаре звезды не начали появляться возмутительные шутки об украинских городах.

В частности, уважение артист потерял, высмеяв название города Изюм, где пали и были замучены сотни украинцев.

Дмитрий Шепелев

Уроженец Беларуси Дмитрий Шепелев, долгие годы работавший в Украине, в частности на проекте "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, на днях приехал к оккупированному россиянами Мариуполю, чтобы снимать там шоу о животных для кремлевского канала "Россия 1", чем наделал шума среди украинских звезд.

Шепелев считался одним из самых успешных комедиантов в стране. В свое время ему даже прощали работу в Киеве и Москве одновременно, а 24 февраля он критиковал так называемую "спецоперацию", за что путинисты требовали отстранить его от работы.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 российских звездах, которые сначала осудили войну в Украине, а позже "переобулись" и стать путинистами. Подробнее о них – читайте в материале.

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