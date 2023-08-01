Российский комик Поперечный нелепо пошутил об Изюме, где оккупанты мучили украинцев, а затем попытался оправдаться

Известный российский комик Данила Поперечный, который якобы считается "оппозиционером", поскольку с 2014 года осуждает кровавый путинский режим, решил развлечь публику шутками про город Изюм Харьковской области. Населенный пункт больше шести месяцев находился в оккупации, а после освобождения там обнаружили массовое захоронение более 440 украинских военных и гражданских с признаками насильственной смерти. Это большая трагедия для украинского народа и доказательство того, что Россия – настоящий террорист, однако это вовсе не мешает "оппозиционному" стендап-комику разбрасываться нелепыми шутками.

Видео дня

Видео с "юмористичным" материалом об Изюме Поперечный разместил на своем YouTube-канале. Под ним собралось большое количество негативных осудительных комментариев, после которых стендапер попробовал оправдаться за свои слова, но, как и следовало ожидать, лишь обвинил зрителей в "непонимании".

"Мне кажется, что названия городов в СНГ, когда их придумывали, вообще не готовились к тому, что там будет война. Когда я читаю новость, в которой написано типа: "Уже три дня идут ожесточенные бои за Изюм". Ну я же тоже человек. Я не могу сопереживать этому. Это же бред какой-то. Как-будто муравьи сражаются за старую виноградину", – выдал россиянин.

В комментариях Поперечному попытались доступно объяснить, почему его "шутка" не просто неуместная, а еще и очень жестокая и грубая.

"Про Изюм п**дец смешно... Полтысячи замученных и убитых цивильных – повод поржать над названием города", "А можно пошутить про Беслан и Зимнюю Вишню, смешные же названия, "37 детей погибло в Зимней Вишне", "Стоит слезать с нескольких стульев и пересесть на одно, потому что сначала шутки про путина, кадырова, а затем про геноцид в Изюме, вообще так себе. Возможно, перед тем как делать шутки, стоит расширять кругозор? И думать, что эта трагедия болит для миллионов людей? Это аналогично, если бы сожгли твой дом и семью, а кто-то со стороны говорил, что хорошо горит. Х**вая шутка", "Даня, сразу тебе шутка для твоих следующих "стендапов": в Украине есть еще "смешное" название города – Кривой Рог, там сегодня российская ракета прилетела в дом и убила людей... ну это такое, не думай, раздолье целое для шуток, шути", "Изюм, в первую очередь, – место трагедии с массовыми захоронениями мирного населения. Шутить можно про всё, но не если это рана для большого количества людей", – оставляют комментаторы.

Тем временем Поперечный, как мы уже успели заметить, поспешил записать видео с объяснением своих слов. В итоге получилась обычная попытка оправдаться, в которой он "обиделся", что его слова "вырвали из контекста". А вот извиняться стендапер не посчитал нужным.

"Мне начали присылать заголовки о том, что я якобы иронизировал над происходящими событиями в Изюме. Повторю на всякий случай, всем известно, кто я такой, чем я занимаюсь, какая у меня позиция относительно войны... Относительно разгона про Изюм. Просто вырезали начало, конец и получилось так, будто я угораю над тем, что там случилось. Шутка заключалась не в том, что происходит в городах, а в том, как они называются. Поэтому в начале этого блока я сказал: "Как клево звучит Сан-Франциско, Джексонвиль, и какие названия в постсоветском пространстве". Все, чем я занимаюсь, – пытаюсь немного разрядить обстановку для людей, которые находятся в ах*е от того, что происходит. Потому что я сам таковым являюсь. Если вы посчитали, что эта шутка чересчур и вы на меня за это злитесь – ваше право", – раздраженно произнес Поперечный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский стендап-комик Андрей Щегель гордится тем, что не пошел на фронт, и смог уехать из Украины во время войны. Юморист признался, он нашел способ пересечь границу, чтобы пожить комфортной для него жизнью, пока другие украинцы отстаивают независимость родной страны. Подробности – в нашем материале.

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