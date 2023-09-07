Звезда украинского ТВ Шепелев, которому было 'стыдно' за войну и Россию, молниеносно 'переобулся' ради заработка в рублях

Известный ведущий белорусского происхождения Дмитрий Шепелев, годами работавший на украинском ТВ, в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским, возобновил сотрудничество с провластным кремлевским телеканалом "Россия1". 24 февраля 2022 года артист заявил, что ему "стыдно" за РФ и полномасштабное вторжение, но ради заработка в рублях молниеносно "переобулся".

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Такое резкое изменение позиции не осталось без внимания и самих россиян, уже выдвинувших требование телеканала уволить Шепелева из-за "осуждения СВО". Об этом пишут пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают", – эмоционально выдал Шепелев в день полномасштабного вторжения.

Впоследствии он почти на месяц исчез из инфопространства, чем спровоцировал слухи об эмиграции. Однако уже в марте заявил, что "его дом там, где работа и семья", то есть – Россия.

Тему войны в своих постах артист обходил, но показывал "красоту" разных уголков РФ, куда путешествовал, книги, животных, детей и отдых.

До конца 2022 года Шепелев определился, что работать на провластные кремлевские телеканалы для него не проблема, поэтому начал иногда появляться на экранах. Недавно ведущий "выбил" для себя собственное шоу на "Россия1", связанное с животными. Премьера запланирована на 9 сентября, но еще до начала трансляции у россиян лопнуло терпение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала двуличностью решение телеканала допустить в эфир телеведущего, критиковавшего так называемую "СВО". Путинисты требуют отстранить его от работы.

Напомним, Шепелев с 2004 года начал пиариться на украинском ТВ. Сначала он был ведущим утреннего шоу Guten Morgen, а затем вел "Фабрику звезд-2", "Рассмеши комика", "Одна семья" и т.д.

В июне 2014 был ведущим в Крыму на концерте, посвященном оккупации полуострова. Он поздравлял зрителей с "величественным событием присоединения", которого Крым "ждал". За это был внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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