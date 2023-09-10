Экс-ведущий 'Рассмеши комика' Шепелев, который осуждал войну, но 'переобулся', засветился в оккупированном Мариуполе. Фото

Известный ведущий родом из Беларуси Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, в частности на проекте "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, отличился циничной выходкой. Шоумен приехал во временно оккупированный Мариуполь, чтобы снимать там выпуск программы для пропагандистского федерального канала "Россия 1".

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Шепелев, который после полномасштабного вторжения осудил войну и поддержал Украину, но вскоре, очевидно, осознал, что так кровавых рублей ему заработать не удастся, будет развлекать российских зрителей программой о животных "В кругу друзей". Один из выпусков и снимали в практически полностью уничтоженном Россией Мариуполе. Анонс программы был показан в эфире телеканала "Россия 1", передают белорусские СМИ.

В сюжете Шепелев цинично сообщает, что его шоу "развлекательное", но выпуск из Мариуполя расскажет "непростую историю".

"Готовясь к передаче, я просмотрел большое количество материалов, посвященных животным, узнал, что рядом есть очень большой и важный приют, где собраны домашние животные, в первую очередь собаки, оставшиеся без хозяев из-за военных действий", – выдал ведущий.

На самом же деле неудивительно, что Шепелев согласился поехать в оккупированный Россией город, переживший блокаду и зверства российских захватчиков. Шоумену необходимо выслужиться перед Кремлем, чтобы его "простили" за антивоенные и откровенно проукраинские высказывания в 2022 году.

Тогда артист в своих соцсетях говорил: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощаю".

Когда же Шепелев вернулся на росТВ и анонсировал выход собственного шоу о животных, то Z-патриоты напомнили ему о "стыде", который испытывал артист после полномасштабного вторжения. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала двуличностью решение телеканала допустить в эфир телеведущего, критиковавшего так называемую "спецоперацию". Путинисты потребовали отстранить его от работы.

Очевидно, своей поездкой в захваченный многострадальный Мариуполь Шепелев решил доказать россиянам, что он окончательно "переобулся" и встал на сторону зла, то есть России.

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