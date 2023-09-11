'Даже еноту противно': Анатолич, Бедняков и другие звезды выругались на предателя Шепелева из-за приезда в оккупированный Мариуполь

Известный ведущий родом из Беларуси Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, в частности на проекте "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, на днях приперся в оккупированный россиянами Мариуполь, чтобы снимать там шоу о животных для кремлевского канала "Россия 1". На циничный поступок шоумена, который еще в прошлом году открыто поддерживал Украину, отреагировали его украинские коллеги. Они "наградили" Шепелева заслуженными нецензурными "званиями" и отметили, что тот стал частью гадкой пропагандисткой машины.

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Высказаться о "переобувшемся" путинисте решил ведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram. В комментариях его поддержали коллега Андрей Бедняков, модель и певица Даша Астафьева и другие.

Так, Анатолич рассказал, что был лично знаком с Шепелевым. Впервые они встретились на парковке в 2006 году, когда оба ехали на съемки утреннего шоу.

"Я – на ХитФм, Педан с Притулой – на Новый и Дима – на М1. Дима – белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера. Затем Дима переехал в Москву, туда его пригласил Эрнст, на Первый канал. Не хило. И такие были времена, когда работали и там, и здесь. Здесь типа такое, а вот там – это был уровень. Так было и в кино, и на эстраде, и на телевидении. И вот Дима ездил и туда, и у нас что-то вел на Новом канале", – вспомнил Анатолич.

Украинец рассказал, что мог списаться с коллегой в соцсетях, хотя близки они никогда не были. Однако теперь Анатолич даже не может написать пропагандисту, какой он "муд*к", поскольку профиль того недоступен интернет-пользователей в Украине.

Шепелев собрался вести на "Россия 1" шоу про животных "В кругу друзей", и один из выпусков он снимал в оккупированном Мариуполе, который пережил блокаду и самые жестокие военные преступления российских захватчиков. Анатолич порекомендовал коллеге рассказать в своем проекте о солисте группе "Звери" Роме Билыке, который также "переобулся" и приехал на Донбасс, а также о бурятах под Киевом, поскольку "это настоящие животные".

"Приехать в Мариуполь сейчас – это признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных. Надеюсь, ты прочтешь это. К сожалению, лично не могу сказать тебе , какое ты никчемное х**ло", – эмоционально обратился к предателю Анатолич.

Интервьюер также показал фото Шепелева с анонса его программы, где тот держит в руках енота. Животному явно не нравится компания пропагандиста и он будто пытается вырваться. Анатолич подметил, что даже еноту хочется укусить ведущего, ведь он все понимает. "А ты так и не понял", – резюмировал шоумен, обращаясь к предателю.

Под постом собралось немало комментариев, в которых украинцы пишут, как разочарованы позицией когда-то любимого ведущего. Не смог сдержаться и телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков, который также был лично знаком с Шепелевым.

"Еще один дол*оеб в моем городе", – лаконично написал Бедняков.

Даша Астафьева также не сдержала матерные слова: "Х*йло оно и в Мариуполе х*йло". Прокомментировал пост и украинский комик Александр Эллерт: "Я из-за него проиграл деньги на "Рассмеши комика", еще тогда я понял что он га*дон".

Напомним, сразу после полномасштабного вторжения Шепелев открыто осудил агрессию РФ и встал на сторону Украины. Теперь, очевидно, в попытках заработать кровавые рубли ему приходится выслуживаться перед Кремлем.

В 2022 году ведущий говорил: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощаю".

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