Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов засветились в 'ДНР': что эти 'голуби мира' говорили о войне раньше

Известные российские комики и актеры Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые до сих пор не очерчивали свою провоенную позицию, в конце концов выдали продажную сущность. Оба "голубя мира" приняли участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса".

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В мемориальном комплексе "Саур-Могила" артисты открыто поддержали оккупацию украинских областей. Это их первый визит в Донецкую область, временно захваченную россиянами, пишут росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Путинисты публично назвали насильников, террористов и убийц "защитниками", придумав бред о том, что оккупанты "говорят сердцем".

"Мы имели разговор непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", – выдали придурковатые пропагандисты.

На концерте они выступали с карманным кремлевским певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. В его репертуаре есть треки, которые отсылают к нацистскому режиму.

Добавим, что Мусагалиев на своей странице в соцсетях после полномасштабного вторжения РФ в Украину написал, что он "за мир", и выразил соболезнования друзьям-украинцам.

Денис Дорохов больше 18 месяцев игнорировал геноцид украинцев, но продолжал зарабатывать кровавые рубли, работая на провластных телеканалах.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 российских звездах, которые сначала осудили войну в Украине, а позже "переобулись" и стать путинистами. Подробнее о них – читайте в материале.

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