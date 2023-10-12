Когда-то собирал залы, а теперь теснится на крошечных сценах: как судьба наказала Баскова за поддержку войны и почему он 'скотился' на дно

Российский певец, уже несколько лет тратящий силы не на творчество, а на пропаганду, Николай Басков окончательно "скотился" на дно. Артист, когда-то гордо называвший себя любимцем всех народов постсоветского пространства, теперь танцует под дудку Кремля на военных мероприятиях, где в его распоряжении только крошечная сцена и фонограмма.

О больших концертных залах исполнитель уже давно не мечтает. Не в последнюю очередь и потому, что судьба жестоко наказала его за поддержку геноцида украинцев. OBOZREVATEL расскажет, как менее чем за два года российский исполнитель потерял карьеру и лишил себя возможностей жить в цивилизованном мире (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Басков в начале полномасштабной войны выдал циничное заявление, мол, "Россия войны не начинает – она их заканчивает", чем моментально раскрыл свою продажную сущность. Очень скоро Басков и другие приспешники террористического режима поплатились за свои опрометчивые слова с легкой подачи украинцев.

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что артисту грозит международный розыск. Она обратилась к Баскову словами из его песни "Ты моя Украина".

"Ты меня позови и я тебя услышу, твои боли, твои радости почувствую. Возвращаться к тебе буду снова, потому что в моей жизни ты не случайна, Украина!". Если все так, Украина вас зовет. Если вы хотите почувствовать все радости и боль Украины, мы приглашаем вас. Суд будет честным и справедливым – у вас есть моя гарантия", – написала прокурор.

Следующие месяцы артист плавил согражданам мозг абсурдными заявлениями о "биологическом оружии" и "фашизме" в Украине, где раньше охотно выступал. Пиком бреда из уст Баскова стали обвинения украинцев в "постановках" в Буче и Ирпене.

Летом 2022 года артиста заметили в Турции. Смелая украинка задала звезде эстрады вопрос об агрессивной войне РФ против ее Родины, чем загнала путиниста в тупик. Тогда стало очевидно, что басни об Украине – плод больного воображения Баскова, за который он не может ответить.

На несколько месяцев певец исчез из виду общественности, а вернувшись, удивил фанатов своим внешним видом. Раздутое лицо, по которому стекали фальшивые слезы по террористам, было только первым звоночком "бумеранга" от судьбы.

Как выяснилось позже, Басков перенес операцию, потому что уже не мог самостоятельно ходить. Едва придя в себя, артист понес миллион рублей на нужды оккупантов, а затем пообещал еще по миллиону за каждый подбитый танк "Леопард", чем навлек новую волну гнева украинцев.

В 2023 году исполнитель мог бы возродить свою творческую карьеру после перенесенной болезни, но вдруг выяснилось, что он никому не нужен. Исполнитель, собиравший тысячи людей на сольных концертах, теперь гастролирует только по корпоративам и провоенным мероприятиям.

На последних фото видно, что звезду приглашают на локальные представления для военных, где на сцене нет даже музыкантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Басков переложил ответственность за войну на некий "мировой международный уровень". Эти абстрактные люди якобы должны решить, когда можно закончить геноцид, который начал его обожаемый диктатор.

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