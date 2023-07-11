После обещаний выплачивать оккупантам по миллиону рублей: Басков отправился зарабатывать деньги в страны НАТО

Известный кремлевский шут Николай Басков, который показательно поливает грязью Запад и прославляет террористическую войну в Украине, не брезгует зарабатывать деньги в странах НАТО. Так, недавно путиниста заметили на частной вечеринке в Черногории, где он развлекал гостей своими песнями.

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Видео с мероприятия распространили в российских Telegram-каналах. В комментариях россияне принялись оскорблять знаменитого путинского приспешника саркастическими шутками.

Пропагандисты напомнили, что ранее Басков пообещал выплачивать российским захватчикам по миллиону рублей за каждый подбитый танк "Леопард" в Украине. Очевидно, для реализации своей "благородной миссии" артисту приходится посещать "нелюбимые" "вражеские" страны.

"Николай Басков, который обещал выплатить 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ, зарабатывает в странах НАТО. В соцсетях появились видео выступлений артиста с частной вечеринки в Черногории", – сообщается в роспабликах.

"Все так же лицемерит шарманка", "Проститутка, а не певец", "Натуральный петух", "Ну миллион то сам себя не заработает, приходится пе*дак рать", – оставляют комментаторы.

Напомним, Николай Басков и Григорий Лепс, которые яро поддерживают террористическую и кровопролитную войну РФ против Украины, собрались платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард". К этой "благородной инициативе" якобы присоединятся и другие артисты и медийные личности страны-агрессора, которые станут спонсорами выплат.

"Кто подобьет танк "Леопард" – миллион рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними... Надеюсь соберем огромную суму, что там не останется ни одного танка", – выдал опальный "натуральный блондин".

Ранее OBOZREVATEL писал, что приспешник Путина назвал украинцев "нацистами", но в то же время переложил ответственность за войну на некий "мировой международный уровень". Эти абстрактные люди в воображении Баскова якобы должны решить, когда можно закончить геноцид, который начал его обожаемый диктатор

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