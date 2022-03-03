Российские звезды-фанаты Путина пожаловались на 'атаку' украинцев: нам устроили ад!

Известные российские звезды, которые активно поддерживают президента РФ Владимира Путина и считают, что войны в Украине якобы нет, пожаловались на то, что украинцы "атакуют" их через телефонные звонки. Среди таких знаменитостей, телеведущая Яна Рудковская, певцы Прохор Шаляпин, Филипп Киркоров и Николай Басков.

Отметим, что так называемая "атака" со стороны украинцев началась после того, как в сети опубликовали номера телефонов российских звезд, после чего им стали поступать сообщения и звонки с критикой и попытками переубедить. Как отмечают российские СМИ, телефоны некоторых знаменитостей из РФ, взломали хакеры.

"Мне угрожают уже второй день расправой. Телефон разрывается от звонков и неадекватных сообщений. Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова настоящий террор. Пишут гадости: "Мы тебя все равно найдём!", – сказал Прохор Шаляпин.

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По его словам, телефон певца Николая Баскова взломали хакеры.

"Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается", – сказал певец.

"Всю ночь и весь день мне звонят и пишут с украинских, датских и американских номеров с угрозами в адрес мой и моей семьи. Проклятия шлют и пишут угрозы. Причина – что мы с моим мужем патриоты нашей родины – России. Это главная их претензия. И что мы не пишем ничего в поддержку Украине. Я сменила телефоны, знаю, что не только на меня идет сегодня такая атака от ботов с Украины и др. стран. Еще многие известные люди также пострадали", – сказала Яна Рудковская.