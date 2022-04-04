Фото из Бучи и Ирпеня — 'постановка'? Ефросинина назвала Баскова 'пид*расом' и жестко обратилась к другим путинистам

Украинская телеведущая Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала пропагандистский пост российского певца Николая Баскова и ложь ему подобных путинистов. Звезда разгромила утверждение исполнителя о "русской правде", назвав диктаторский режим в РФ – извращением.

В своих аргументах артистка обратилась к разосланным публичным лицам текстам, использованию в пропагандистской кампании детей, закону о "фейках", цензуре и т. д. С видео можно ознакомиться на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Телеведущая продублировала авторский текст Баскова, где он заявил, что "украинская система построена на лжи и извращении", а "российская жизнь – на правде и стремлении к справедливости". Также пропагандист добавил, что жуткие фото из Бучи и Ирпеня – постановка, которую придумал Запад.

Видео дня

В ответ на это Ефросинина назвала путиниста и его единомышленников – "отвратительными тварями", которые транслируют шизофренические идеи.

"Послушай, Басков, натертое, ты, и отполированное очко, не смей никогда писать, что мы братский народ. Украина живет во лжи и извращениях? Ложь – это когда тебе запрещают выйти на площадь с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращение – это когда детям в школах запрещают обсуждать войну и даже говорить это слово", – эмоционально обратилась к певцу украинка.

Также телеведущая перечислила такие "извращения" граждан РФ, как: "выкладывание" школьников в букву "Зю", страх матерей пленных захватчиков из-за Росгвардии, воровство женского белья российскими оккупантами, фейковые видео из Украины, которые транслируют на росТВ, циничные просьбы украсть в Украине шубы и украшения, которые не раз слышали в перехваченных разговорах вражеских солдат с их женами и т.д.

Возвращаясь к персоне путиниста, Ефросинина вспомнила, как в 2014 году артист ей написал: "Вы подохнете раньше, чем наступит будущее. Вы в порванных колготках приползете в Москву в поисках заработка".

Кроме того, украинка напомнила, что правда не может быть за страной, глава которой во время войны прячется в бункере, а его карманные пропагандисты рассылают публичным личностям "методичку", что писать в социальных сетях.

В конце знаменитость добавила, что Баскову и ему подобным недолго осталось жить привычной богемной жизнью.

"Скоро вы начнете себя жрать. Скоро ты будешь давать концерты за еду. Или тебе придумают еще большее выбл*дство, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги. В одном соглашусь с тобой. Ты всегда отрицал, что ты – гей. Это правда. Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пид*расы ", – закончила Ефросинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, совместные фото путиниста Баскова и главы Чечни Рамзана Кадырова рассмешили актера Панина. Он заявил, что удивлен, как гомофоб мог сесть за один стол с откровенным гомосексуалистом.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!