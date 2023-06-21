Басков выдал, кто решает, когда закончится война, и пожаловался, что от него отвернулись из-за поддержки Путина

Пропутинский певец Николай Басков, недавно пообещавший платить по миллиону каждому, кто подобьет танк "Леопард", выдал новый пропагандистский бред. Приспешник Путина назвал украинцев "нацистами", но в то же время переложил ответственность за войну на некое "мировой международный уровень".

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Эти абстрактные люди в его воображении якобы должны решить, когда можно закончить геноцид, который начал его обожаемый диктатор.. Такой комментарий он дал российским псевдо-СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как того требует кремлевская методичка, Басков сначала призвал помогать оккупантам терроризировать мирных украинцев, а после этого похвастался своими визитами на оккупированные украинские территории.

"Никто не мог представить, что националисты такое устроят. Люди просто потеряли из-за них все. Все, что только можно. Но все верят и надеются, что скоро все кончится. Наступит мир и нацизм в Украине окончательно будет побежден", – сказал певец.

Впрочем, он не сказал, что то самое "потерянное все" было нажито до 2014 года, когда Донбасс мирно жил без оккупации. Почему Басков приезжал плясать перед "нацистами" и "националистами", он тоже не объяснил. Зато артист нашел ответственного за конец войны, которым, как и ожидалось, стал не Путин.

"Я не могу назвать точные сроки. Это не я решаю. Это решают на мировом международном уровне", – сказал артист.

Интересно, что его кровожадные взгляды разделяют не все российские знаменитости и простые знакомые. Басков признался, что многие люди бросили его из-за поддержки Путина.

"Меня вообще не беспокоит, кто со мной перестал разговаривать. Все окружающие меня придерживаются такой же позиции, как и я. А те, кто не захотел со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают", – сказал путинист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что друг Баскова Лепса поплатился за свое обещание платить оккупантам. Его директора довели до истерики казахи, не захотевшие смотреть концерт путиниста.

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