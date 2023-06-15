Путинисты Басков и Лепс собрались платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк 'Леопард'

Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс, которые яро поддерживают террористическую и кровопролитную войну РФ против Украины, собрались платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард". К этой "благородной инициативе" якобы присоединятся и другие артисты и медийные личности страны-агрессора, которые станут спонсорами выплат.

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Об этом кремлевские шуты рассказали во время закрытой пресс-конференции "Русской Медиагруппы" в "нулевой" день ПМЭФ-2023. По словам Баскова, это совместное решение с Минобороны и "Русской медиагруппой".

"Кто подобьет танк "Леопард" – миллион рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними... Надеюсь соберем огромную суму, что там не останется ни одного танка", – выдал опальный "натуральный блондин".

Пока что, как сообщил сам Басков, ни одной выплаты сделано не было, потому что собираются деньги. К заявлению путиниста присоединились уже упомянутый выше Григорий Лепс, владелец "Русской медагруппы" Владимир Киселев, певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская, а также певец Юрий Антонов.

Лепс в свою очередь выдал, что будет делать "от чистого сердца все возможное, чтобы помочь советской армии", а затем исправился и сказал – "российской".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Лепс приехал в оккупированный Донецк. Там он принялся развлекать публику сепаратистов и оккупантов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Компанию ему, кстати, составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

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