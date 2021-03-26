Князь Монако раскритиковал интервью Меган и Гарри Опре

София Ковнир Люди 13:37, 26.03.2021

Князь Монако Альбер II отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре и заявил, что их решение выставить все напоказ его смутило. По словам монарха, паре следовало обсудить свое недовольство лично с королевской семьей.

Такое мнение Альбер II выразил во время выпуска одной из передач на телеканале BBC World News, пишет Daily Mail. Так, мужчина раскритиковал слова герцогов и посчитал их формулировки некорректными.

Европейский правитель сказал, что понимает давление, под которым находились Меган и Гарри, но он резко отказался поддерживать их выбор рассказать о своих проблемах публике.

"Это меня немного обеспокоило. Я могу понять, откуда берутся все эти недовольства, однако не считаю телевизионное интервью подходящим форумом для ведения таких дискуссий", – отметил князь Монако.

Князь Монако Альбер II отреагировал на интервью герцогов
Скриншот

Кроме того, Альбер II пожелал принцу Гарри удачи в его новой жизни и работе.

"Мы живем в очень трудном мире, и я надеюсь, что у него хватит здравого смысла и мудрости сделать правильный выбор", – добавил он.

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