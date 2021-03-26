Князь Монако розкритикував інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі
Князь Монако Альбер II відреагував на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі і заявив, що їхнє рішення виставити все напоказ його збентежило. За словами монарха, парі потрібно було обговорити своє невдоволення особисто з королівською родиною.
Таку думку Альбер II висловив під час випуску однієї з передач на телеканалі BBC World News, пише Daily Mail. Так, чоловік розкритикував слова герцогів і вважав їхні формулювання некоректними.
Європейський правитель сказав, що розуміє тиск, під яким знаходилися Меган і Гаррі, але він різко відмовився підтримувати їхній вибір розповісти про свої проблеми публіці.
"Це мене трохи занепокоїло. Я можу зрозуміти, звідки беруться всі ці невдоволення, проте не вважаю телевізійне інтерв'ю відповідним форумом для ведення таких дискусій", – зазначив князь Монако.
Крім того, Альбер II побажав принцу Гаррі удачі в його новому житті та роботі.
"Ми живемо в дуже складному світі, і я сподіваюся, що у нього вистачить здорового глузду і мудрості зробити правильний вибір", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
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