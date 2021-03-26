Князь Монако раскритиковал интервью Меган и Гарри Опре
Князь Монако Альбер II отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре и заявил, что их решение выставить все напоказ его смутило. По словам монарха, паре следовало обсудить свое недовольство лично с королевской семьей.
Такое мнение Альбер II выразил во время выпуска одной из передач на телеканале BBC World News, пишет Daily Mail. Так, мужчина раскритиковал слова герцогов и посчитал их формулировки некорректными.
Европейский правитель сказал, что понимает давление, под которым находились Меган и Гарри, но он резко отказался поддерживать их выбор рассказать о своих проблемах публике.
"Это меня немного обеспокоило. Я могу понять, откуда берутся все эти недовольства, однако не считаю телевизионное интервью подходящим форумом для ведения таких дискуссий", – отметил князь Монако.
Кроме того, Альбер II пожелал принцу Гарри удачи в его новой жизни и работе.
"Мы живем в очень трудном мире, и я надеюсь, что у него хватит здравого смысла и мудрости сделать правильный выбор", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
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Герцог Сассекский, британский принц Гарри и его жена-герцогиня Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребенка – они ждут девочку. У пары уже есть сын Арчибальд. Он родился 6 мая 2019 года.
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