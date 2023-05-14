Кейт Миддлтон показала, как снималась для открытия Евровидения-2023 под 'Стефанию'. Видео

13 мая в Ливерпуле, Великобритания, состоялся грандиозный финал Евровидения-2023 от имени Украины. Открывать шоу выпала честь победителям прошлого года – украинскому рэп-коллективу Kalush Orchestra. Но сделали они это не сами. Суть видеономера заключалась в том, что украинцам подпевали, подтанцовывали и аккомпанировали известные британцы. До чего же неожиданно было увидеть среди них и Кейт Миддлтон.

Видео дня

Принцесса Уэльская сыграла победный хит "Стефанія" украинской группы на фортепиано. У себя в Instagram супруга главного наследница на британский престол принца Уильяма поделилась видео со съемок (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По началу ролика можно понять, что видео для Евровидения снимали в Виндзорском замке – официальной резиденции британских монархов. Кейт появилась в шикарном синем платье за роскошным роялем. Она с легкостью сыграла короткий фрагмент мелодии украинской песни, чем восхитила как своих подданных, так и украинских еврофанов.

"Сюрприз для Евровидения. Приятно было присоединится к Kalush Orchestra в специальном представлении победившей в прошлом году песни. Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль", – подписала публикацию Миддлтон.

На видео с бэкстейджа принцесса Уэльская много и искренне смеется. Очевидно, съемки проходили в дружеской атмосфере.

Известно, что наряд, который выбрала невестка короля Великобритании для видео, это дело рук ее любимого бренда Jenny Packham. Причем синий цвет Кейт надела не случайно. Она хотела использовать один из цветов украинского флага. Свой образ принцесса дополнила драгоценными серьгами с сапфирами и бриллиантами, которые принадлежали ныне покойной королеве Елизавете ІІ, а до нее – королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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