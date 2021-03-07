Кароль и Полякова встретились на сцене и обсудили свой конфликт

Известные украинские певицы Оля Полякова и Тина Кароль после громкого скандала впервые встретились на одной сцене. Знаменитости появились на шоу "Липсинк батл", когда одна из участниц Анна Ризатдинова представляла пародию на Полякову с песней "Королева ночи".

Так, Полякова вышла на сцену, чтобы поддержать спортсменку после выступления. К тому же ведущими шоу являются Потап и Кароль. Таким образом, певицы впервые публично встретились и обсудили свой конфликт.

Кароль и Полякова решили не акцентировать внимание на их споре, однако Оля все таки решила сказать, что для их скандала нужно снимать отдельный проект. После слов Поляковой зрители поняли, что конфликт между звездами исчерпан.

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