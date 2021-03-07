Кароль и Полякова встретились на сцене и обсудили свой конфликт
Известные украинские певицы Оля Полякова и Тина Кароль после громкого скандала впервые встретились на одной сцене. Знаменитости появились на шоу "Липсинк батл", когда одна из участниц Анна Ризатдинова представляла пародию на Полякову с песней "Королева ночи".
Так, Полякова вышла на сцену, чтобы поддержать спортсменку после выступления. К тому же ведущими шоу являются Потап и Кароль. Таким образом, певицы впервые публично встретились и обсудили свой конфликт.
Кароль и Полякова решили не акцентировать внимание на их споре, однако Оля все таки решила сказать, что для их скандала нужно снимать отдельный проект. После слов Поляковой зрители поняли, что конфликт между звездами исчерпан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.
Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.
В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".
Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Тиной Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.
А сама Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Певица также попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту.